Am 4. März werden in Los Angeles die begehrten Oscars vergeben. "The Shape of Water" von Guillermo del Toro ist der große Favorit mit 13 Nominierungen. Doch das muss natürlich nicht heißen, dass das Drama auch alles gewinnt. Wer soll Ihrer Meinung nach gewinnen? Machen Sie mit beim großen News.at-Oscar-Voting!

Bester Film Der Oscar soll an ... gehen: Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Wer soll beste Hauptdarstellerin werden?

© APA/Brown/Babi/Lopez/Lacorix/AFP von links: Margot Robbie, Sally Hawkins, Meryl Streep, Frances McDormand und Saoirse Ronan

Wer soll bester Hauptdarsteller werden?

© APA/Klamar/Macon/Delmas/Ralston/AFP von links: Timothee Chalamet, Denzel Washington, Gary Oldman, Daniel Kaluuya und Daniel Day-Lewis

Wer soll den Oscar für die beste Regie bekommen?

© APA/Macon/Weiss/Delmas/MacDougal/AFP von links: Christopher Nolan, Jordan Peele, Greta Gerwig, Paul Thomas Anderson und Guillermo del Toro

Wer soll beste Nebendarstellerin werden?

Wer soll bester Nebendarsteller werden?