Sind Ihre Daten vielleicht Hackern zum Opfer gefallen? Das deutsche Hasso-Plattner-Instituts (HPI) hat einen Online-Sicherheitscheck entwickelt, der es Usern ermöglichen soll, genau das zu überprüfen.

So funktioniert die Überprüfung

Mit dem Online-Sicherheitscheck "Identity Leak Checker" kann man "sehr einfach prüfen, ob man selbst Opfer eines Datendiebstahls geworden ist", wie das Institut in seiner Aussendung mitteilt. Und so funktioniert das Ganze: Jeder Internetnutzer kann unter https://sec.hpi.de/ilc kostenlos mittels Eingabe seiner E-Mail-Adresse überprüfen lassen, ob Identitätsdaten von ihm frei im Internet kursieren und missbraucht werden könnten. Nach der Eingabe der E-Mailadresse muss man ein Zahlenrätsel lösen und dann hoffen, dass man keine Nachricht erhält. Denn Nutzern wird nur eine Benachrichtigung per E-Mail geschickt, wenn die jeweilige Adresse vom Datendiebstahl betroffen ist.

Laut Institut ermöglichen Sicherheitsforscher den Abgleich mit mittlerweile 3.770.997.042 (Stand 07.07.2017) gestohlener und im Internet verfügbarer Identitätsdaten. Darüber hinaus überwacht das HPI-Team das Internet regelmäßig auf neue Leaks und pflegt diese in den Leak Checker ein. Dabei liegt der Fokus auf Leaks bei denen deutsche Nutzer betroffen sind.

3,2 Millionen Nutzer wollten es wissen

"Insgesamt haben 3,2 Millionen Nutzer mithilfe des 'Identity Leak Checkers' die Sicherheit ihrer Daten in den letzten zwei Jahren überprüfen lassen. In 400.000 Fällen mussten Nutzer darüber informiert werden, dass ihre E-Mail-Adresse in Verbindung mit anderen persönlichen Daten im Internet offen zugänglich waren", heißt es von Seiten der Experten.

Ein ähnliches Tool bietet das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an. Hier kann man unter https://www.sicherheitstest.bsi.de seine Daten testen lassen. Dazu gibt man wie schon beim "Identity Leak Checker" seine E-Mailadresse an und klickt anschließend auf "Überprüfung starten". Erhält man eine Benachrichtigung, so ist die Adresse betroffen, andernfalls bekommt man keine Benachrichtigung.