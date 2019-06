Natürlich will man sich auf der Suche nach dem Traumpartner von seiner besten Seite zeigen. Da kann es schon mal passieren, dass man hier oder dort ein bisschen flunkert. Bei welchen Angaben lügen Singles eigentlich am häufigsten? Der Dating-Experte Jean Meyer von "Once" hat die Antworten.

Aus alt mach jung

Wenn es ums Alter geht, tendieren viele Singles dazu, ihre Angaben um ein paar Jahre nach unten zu korrigieren. Schließlich hat man es auf dem Dating-Markt meist leichter, wenn man sich als jung und knackig präsentiert. Der Dating-Experte aber warnt: "Wer beim Alter flunkert, wird früher oder später auffliegen. Das kann dann für beide Seiten schnell sehr unangenehm werden." Außerdem: Jedes Alter hat seine Qualitäten! Kein Grund also, hier zu schummeln.

Single oder doch vergeben?

Menschen, die vorgeben auf der Suche nach der großen Liebe zu sein, in Wahrheit aber längst in festen Händen sind, sind der Albtraum eines jeden Singles. "Wer hier schummelt, riskiert bei Bekanntwerden der Wahrheit nicht nur das Vertrauen seines Gegenübers zu verlieren, sondern auch das des Partners oder gar der Familie", so Meyer. Für ihn ist die bewusste Angabe eines falschen Beziehungsstatus im Dating-Profil ein absolutes No-Go.

Erfolgreich, ledig, sucht ...

Keine Frage: Ein verantwortungsvoller Beruf wirkt auf viele anziehend. Daher wird auch hier gerne geschummelt. "Wenn es um die Karriere geht, neigen manche Singles dazu, sich in höhere Positionen zu mogeln oder gar den Beruf zu wechseln", weiß Meyer. Eine Lüge, die über kurz oder lang zum Auffliegen verdammt ist. Denn spätestens, wenn man sein Gegenüber näher kennenlernt, kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Daher rät der Experte inständig davon ab, in puncto Job zu schummeln.

Zu schön, um wahr zu sein?

Auch bei Hobbys und Auskünften zur Attraktivität oder Sportlichkeit wird geflunkert, was das Zeug hält. Klingen die Angaben im Profil zu schön, um wahr zu sein? Dann sind sie es vermutlich auch. Um potentielle Betrüger zu erkennen, empfiehlt es sich, die Augen offen zu halten und vor allem auf Details zu achten. "Berufliche Glanzleistungen, zeitintensive Hobbys und Familienmensch? Spätestens hier darf man misstrauisch werden", verrät Meyer.