Nicky Hayden ist tot. Der 35-jährige ehemalige MotoGP-Weltmeister erlag fünf Tage nach einem Fahrrad-Unfall in einem Krankenhaus in Italien seinen schweren Verletzungen.

Der frühere MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden wurde vergangenen Mittwoch bei einer Tour auf dem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 35-jährige US-Amerikaner sei mit einer Gruppe Radfahrer bei Riccione nahe Rimini in Italien unterwegs gewesen, berichteten die Nachrichtenagentur ANSA und die Zeitung "Corriere della Sera".

© imago/Independent Photo Agency

Durch die Wucht des Zusammenpralls sei er zunächst auf die Windschutzscheibe des Autos und schließlich auf den Asphalt geschleudert worden. "Corriere della Sera" berichtete, Nicky Hayden habe sich Verletzungen am Kopf und am Brustkorb zugezogen. Er sei am Unfallort stabilisiert und anschließend nach Rimini in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut BBC wurde der 35-Jährige im Spital in Cesena ins künstliche Koma versetzt. Italienische Medien erfuhren indes aus dem Krankenhaus, dass er u.a. eine Hirnschwellung erlitten habe.

© imago/Gribaudi/ImagePhoto

Der ehemalige Weltklasse-Motorradfahrer hatte den MotoGP-Titel 2006 geholt, war bis 2015 in der "Königsklasse" engagiert. Er feierte drei Siege und fuhr insgesamt 28-mal auf das Podest. Seit dem vergangenen Jahr startete er für Honda in der Superbike-WM.