Lokalcheck Sky53

Viel kulinarische Auswahl hatten die Perchtoldsdorfer bisher nicht, wenn sie nicht beim Heurigen landen wollten. Ob das neue Sky53 das Problem löst?

Große Freude bei meinen Freunden in Perchtoldsdorf und Umgebung: endlich wieder ein Lokal, in das man gehen kann. Zum Frühstücken mit der Familie, zum Kaffeetrinken mit Kinderwagen, zum Dinner, für Drinks an der Bar. Also für alles, was so anstehen könnte. Bei so viel Feedback von allen Seiten war klar - das Sky53 sollte mal angeschaut werden.

Der erste Eindruck: Wo bin ich hier gelandet? Das Navi führt in eine Industrieecke, die mit dem Perchtoldsdorf, das ich kenne (Stichwort Heurigen), nichts zu tun hat. Auf der einen Seite ein riesiger Sanitärbetrieb, auf der anderen ein Lkw-Tummelplatz, dazwischen der an ein Bürogebäude erinnernde Eingang zum Sky53.

Die Hoffnung auf einen netten Abend sinkt noch mehr, als ich das Lokal von innen sehe. Bemüht modern, dazwischen asiatisch anmutende Elemente, an den Fenstern grellgrüne Neonleuchten. Meins ist das nicht, aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.

Umso überraschender dann der Rest. Das Service überzeugt mit entspannter Aufmerksamkeit: Meine schwangere Begleitung wird darauf aufmerksam gemacht, dass jede Speise für sie umgestellt werden kann, am Nebentisch hat sich der Kellner eine Vorliebe des Gasts vom letzten Besuch gemerkt. Die Karte von Bärlauchrisotto über Ofenlachs bis Schokokuchen ist keine aufregende Neuerfindung, aber durch die Bank solide und ordentlich gemacht. Würde ich aus Wien noch mal rausfahren, nur um speziell dort zu essen? Nicht zwangsläufig. Aber würde ich in der Ecke wohnen, wäre der eine oder andere Abstecher schon drinnen - vorzugsweise an die Bar.

Sky53

Brunner Feldstraße 53

2380 Perchtoldsdorf

Mo., Di. 8 bis 19 Uhr

Mi., Do. 8 bis 24 Uhr

Fr. 8 bis 2 Uhr

Sa. 8 bis 14 / 18 bis 2 Uhr

sky53.at