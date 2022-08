Neue Mieter gesucht? So klappt es auf jeden Fall

Eine alleinstehende Person im Homeoffice fühlt sich vielleicht beim Arbeiten durch Nachbarn mit Kleinkindern gestört, genauso wie eine Studenten-WG wohl eher nicht für ein ruhiges Mietobjekt infrage kommt. Bei der Wahl der Mieter gibt es einiges zu beachten, damit es nach der Unterzeichnung des Mietvertrags nicht zu Unstimmigkeiten zwischen Vermieter und Mieter kommt. Um eine große Auswahl an Mietern zu bekommen, sollten die Fotos des Exposees ansprechend gestaltet sein. Darüber hinaus gilt es zu prüfen, wie die Person sich in die eventuell vorhandene Gemeinschaft eines Mehrparteienhauses einfügt und ob sie für dieses Vorhaben geeignet ist. “Prüfe, wer sich ewig bindet” gilt nicht nur für die Ehe, sondern auch für die Vermietung. Schnelle Kündigungen sind heute selten und so sollte der Mieter gut überprüft werden, bevor ihm der Schlüssel zur Wohnung übergeben wird.

Ein anspruchsvolles Exposee ausarbeiten

Um den Mieter von der Wohnung zu überzeugen, ist ein ansprechendes Exposee die beste Grundlage. Doch welche Reize lassen den Mieter als Erstes die Wohnung ins Auge fassen? Der erste Blick gilt immer den Fotos der Mieträume. Die Wohnung oder das Haus sollten auf den Bildern gut zur Geltung kommen. Schlecht ausgeleuchtete, verschwommene Bilder gilt es zu vermeiden. Die Immobilie sollte bestmöglich in Szene gesetzt werden – und das am besten von jedem Winkel aus. „Zeit nehmen“, lautet das Motto, wenn es um Fotos der Immobilie geht.

Auch wenn noch die Vormieter darin wohnen, sollte ein angenehmes Raumgefühl erschaffen werden. Vorhandene Möbel schaffen eine realistische Atmosphäre. Leere Räume werden für das perfekte Bild am besten mit einer warmen Lichtquelle ansprechend ausgeleuchtet. Der Bildausschnitt ist darüber hinaus entscheidend für ein tolles Foto. Störende Elemente wie Spülmittelflaschen oder Wäscheständer sollten für das Bild entfernt werden. Bei einer offenen Küche sollten die Abschnitte der Wohnung unterteilt werden. Die Küche wird dabei separat für sich fotografiert sowie der angrenzende Bereich. Mit einem Weitwinkelobjektiv lassen sich große Räume optimal einfangen. Um die Perspektive des Mieters einzufangen, geht man beim Fotografieren in die Knie. So wirkt der Raum wie ein neues Zuhause. Neben den ansprechenden Bildern sollten alle Angaben zum Mietobjekt gemacht werden, damit der Mieter rundum gut über die Wohnung informiert wird.

Genauste Überprüfung der neuen Mieter

Damit der Vermieter auf der sicheren Seite ist, sollte er vor der Vermietung seiner Räume den neuen Mieter genaustens prüfen. Sympathieentscheidungen oder Fehler bei der Mieterauswahl können sonst schnell ins Geld gehen. Wer sich erst einmal Mietnomaden ins Haus geholt hat, wird sie nur schwer wieder los. Wer aber einige Ratschläge beherzigt, lässt es gar nicht erst dazu kommen. Folgende Schritte helfen, um eine gute Mieterauswahl zu treffen:

Prüfen des Mieters auf Bonität

Bestätigung der Mietschuldenfreiheit

Vorvermieterauskunft

Ausfüllen einer Mieterselbstauskunft

Einkommensbelege

Durch diese Informationen kann sich der Vermieter absichern, ob ein Mieter in der Lage ist, seine Miete zu zahlen und ob er sie bisher rechtzeitig gezahlt hat. Falls sich ein Mieter weigert, eine Mieterselbstauskunft auszufüllen, Einblick in Einkommensbelege zu geben oder keine Vorvermieterauskunft vorlegen kann, ist ein gesundes Misstrauen angebracht.

© pixabay/Maurice-Williams Ein Makler nimmt viele Aufgaben ab und ist sehr hilfreich bei der Neuvermietung.

Professionelle Hilfe holen

Wer noch keine Ahnung mit der Vermietung von Wohnräumen hat, kann auch auf professionelle Mittel zurückgreifen. Die Hilfe eines Maklers kostet zwar etwas, ist aber in aller Regel gut geeignet, um dauerhafte Mieter für sich zu gewinnen. Professionelle Makler entscheiden nicht nach Sympathie und schlagen nur Mieter vor, die dem gewünschten Profil des Vermieters entsprechen. Sie geben nur ihr Einverständnis zur Vermietung, wenn alle Punkte auf ihrer zuvor erstellten Liste positiv abgehakt wurden. Darüber hinaus haben Makler mehr Möglichkeiten, Mietinteressenten zu überprüfen und bieten eine hohe Zeitersparnis auf der Suche nach neuen Mietern.