Wayne Kramer feierte vor genau 50 Jahren mit seiner Detroiter Rockgruppe MC5 (Motor City 5) das Debüt. Heute, 50 Jahre danach tourt er mit der Supergroup MC50 und beehrt damit Wien.

Was für ein Fest für Rockfans. MC5-Mitbegründer Wayne Kramer scharte zum 50-Jahr-Jubiläum der Detroiter ein paar klingende Namen um sich und tourt nun als MC50 mit Gitarrist Kim Thayil von Soundgarden, Drummer Brendan Canty von Fugazi und Marcus Durant von Zen Guerilla sowie Billy Gould von Faith No More. Bei ausgewählten Konzeren werden auch Matt Cameron von Pearl Jam, Greg Dulli von The Afghan Wigs und Don Was von Was (Not Was) dabei sein.

MC5 waren in den späten 1960ern für ihre energiegeladenen Live-Auftritte wie auch für ihre extrem linke politische Einstellung bekannt, löste sich allerdings bald wieder auf. Kramer rutschte in die Drogenabhängigkeit. Erst 1994 startet er seine Solokarriere, nachdem er 1991 mit den noch lebenden Mitgliedern von MC5 eine Wiedervereinigungs-Tour spielte.

Im November im Flex

Nun ist nur noch Kramer selbst als Original-Mitglied dabei, die Unterstützung kann sich aber eben sehen lassen. Und sehen kann man MC50 auch am 25. November in Österreich. Dann nämlich lasst es die Supergroup im Wiener Flex krachen (als Vorband ist übrigens die österreichische Rockband Great Rift zu sehen).