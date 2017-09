Das heutige Pressegespräch war der erste offizielle Auftritt von Marcel Hirscher nach seinem Trainingssturz und dem erlittenen Knöchelbruch: Dabei hat der 28-Jährige verraten, wie es gesundheitlich zurzeit um ihn steht.

"Der Heilungsverlauf ist positiv", teilte Hirscher gegenüber den Pressevertretern mit. In den nächsten Wochen könne er aber noch nicht auf Skiern stehen. Momentan gehe es darum, dass er wieder zurückkommen könne, um im Weltcup mitzumischen. Ihm sei durch den Unfall erneut bewusst geworden, was für ein wichtiges Gut die Gesundheit sei. "Skifahren ist nicht alles im Leben, aber in meinem Leben ist es schon ein großer Teil", sagt Hirscher.

Die Herausforderung nach dem Sturz und für das Comeback werde für ihn sein, die "Barriere zu durchstoßen und im Rennen wieder hemmungslos zu sein" - also Vollgas zu geben. Spätestens im Jänner möchte Hirscher wieder topfit sein, noch vor den Olympischen Winterspielen 2018 im Februar. "Morgen steht das nächste Röntgen an", sagt der Skistar und ab nächster Woche hoffe er, wieder im Fitnessstudio trainieren zu können. "Sölden (Ende Oktober, Anm. der Red.) ist aus ärztlicher Sicht wirklich unmöglich", sagt der 28-Jährige abschließend.