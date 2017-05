Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet die US-Traditionsmarke Harley Davidson glaubt an die Zukunft des Elektroantriebs. Wie der Vize-Präsident des Unternehmens, Bill Davidson, vor kurzem bekanntgab, gehört das E-Bike-Projekt "LiveWire" fix zur Gruppe jener Modelle, die bis 2020 erscheinen sollen.

Die für ihre röhrenden Motoren bekannte Kultmarke versucht sich also an einer Öko-Harley. Eine Lithium-Ionen-Batterie soll das Eisen über die Straßen glühen lassen und den Abschied vom Röhren bedeuten. Da Elektromotoren an sich keinen derart laut wahrnehmbaren Sound produzieren, wurde bei der "LiveWire" von Harley nachgeholfen. Um sie im Straßenverkehr wahrzunehmen hat man ihr die gedämpfte Geräuschkulisse eines Militär-Jets verpasst. Sie ist übrigens nicht künstlich, sondern entsteht durch mechanische Reibung im Motor.

Von 0 auf 100 km/h beschleunigen können soll die "Livewire" in unter 4 Sekunden, mit einer Leistung von 74 PS liegt die Spitze des dreiphasigen Wechselstrommotors bei flotten 150 km/h. Ein konkretes Datum für die Serienproduktion der Livewire gibt es noch nicht: Harley-Davidson lässt die Maschine immer noch von tausenden Kunden in den USA und Europa probefahren, um mit dem Feedback einen perfekten Start hinlegen zu können.