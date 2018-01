Ob für den Kindergeburtstag oder den Kinoabend vor dem TV: Diese Gurkenschlange ist ein Hingucker und gesund!

Zutaten für 1 Schlange:

1 Schlangengurke

1 Stück (2 cm x 3 cm) rote Paprika

1 grüne, mit Paprika gefüllte Olive

Nach Bedarf: 2–3 Scheiben Vollkornbrot oder Brottaler

10 cm Fleischwurst, 5–6 Scheiben Schnittkäse (Gouda, Butterkäse oder Edamer)

Geräte:

1 Schneidebrett, 1 mittelgroßes Messer, evtl. 1 Servierplatte

Zubereitung:

- Das Gemüse waschen. Das spitze Ende der Gurke etwa 5 cm lang abschneiden, die übrige Gurke in Finger breite Scheiben schneiden.

- Aus der Spitze keilförmig den „Mund“ ausschneiden.

- Einen knapp 2 cm breiten Streifen aus einer roten Paprikaschote schneiden und für die Zunge ein Ende glatt abschneiden und v-förmig ausschneiden, sodass 2 Spitzen entstehen. Mit dem stumpfen Ende als Zunge in den Schlangenrachen schieben.

- Für die Augen eine mit Paprika gefüllte Olive quer halbieren, runde Enden abflachen und die Olivenscheibe als Augen auf den Kopf legen.

- Vom Kopf beginnend die Schlange auf einem großen Holzbrett schlängeln lassen.

- Wer mag, kann sie zusätzlich mit Brot, Käse und Wurst zur Sandwich-Schlange aufpeppen: Wurst in gerade, möglichst dünne Scheiben schneiden. Aus Brot- und Käsescheiben mit passendem Glas oder Ausstecher Kreise ausstechen. Brot- , Käse- und Wurstscheiben zwischen die Gurkenscheiben schieben.

Konzept: Dagmar von Cramm