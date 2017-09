Modedesigner Karl Lagerfeld eröffnet seinen ersten Store in Wien. Das Geschäft öffnet am 14. September am Kohlmarkt 11, wurde in einer Aussendung am Freitag bekanntgegeben. In dem neuen Shop wird die komplette Karl Lagerfeld-Damenkollektion erhältlich sein, mit Fokus auf die neuesten Handtaschenmodelle.

Der deutsche Modeschöpfer entwirft neben den Kollektionen für Chanel und Fendi auch seine eigene Linie unter seinem eigenen Namen.

Der Standort des neuen Stores:

Pariser Chic

"Die Styles überzeugen im typischen 'Pariser-Chic' und stellen eine einzigartige Balance zwischen Jugendlichkeit, Weiblichkeit und Klassik dar, so dass ein müheloser und zugleich anspruchsvoller Look entsteht", rührte man in der Ankündigung schon einmal die Werbetrommel. Das Verkaufskonzept im Store orientiere sich an Lagerfelds Büro und Zuhause.