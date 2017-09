Die deutsche Sängerin Joy Fleming ist tot. Sie starb laut einem Bericht des SWR am Mittwoch im Alter von 72 Jahren, wie ihr Sohn und ihr Manager bestätigten.

Bekannt wurde Fleming durch ihren "Neckarbrückenblues" (1972), aber vor allem durch ihre Teilnahme beim Eurovision Song Contest 1975 in Stockholm. In Zeiten des ABBA-Fiebers kam sie mit ihrem Beitrag "Ein Lied kann eine Brücke sein" jedoch nur auf einen enttäuschenden 17. Platz. "Westdeutschland hat in ihr einen Weltstar, die Welt hatte noch keine Gelegenheit, es zu bemerken", schrieb damals das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". In Deutschland jedoch wurde das von Schlagerstar Michael Holm und Reiner Pietsch komponierte Lied rasch populär.

© imago/Marc Schüler Joy Fleming mit ihrem Mann Bruno Masselon beim einem Auftritt im Mai 2017

Die aus einfachen Verhältnissen stammende und pfundige Tochter eines Werbekaufmanns und einer Stenotypistin ließ sich allerdings nie davon abhalten, auch Jazz und Blues zu spielen und gilt mit ihrer "schwarzen" Stimme als Queen des deutschsprachigen Souls. Sie genoss nie eine reguläre musikalische Ausbildung.

Popularität erlangte sie in ihrer wechselvollen Karriere in erster Linie durch Fernsehauftritte und Tourneen, die sie 1980 auch in die DDR führten. Dabei vergaß sie nie ihre kurpfälzische Herkunft und ihre "Monnemer Gosch", die sich zu ihrem Markenzeichen entwickelte.

© imago/United Archives Joy Fleming in den 1970ern

Unvergessen ist auch der von Fleming 1988 gesungene Titelsong "Das Glücksrad-Lied" einer gleichnamigen Dauerwerbesendung von Sat.1. Zur Eröffnung des Formel1-Rennens auf dem Hockenheimring durfte die Sängerin 2005 die deutsche Nationalhymne singen. Für Aufsehen sorgte sie, als sie 1994 ihr Album "Berühre mich" der Deutschen Aids-Hilfe widmete.