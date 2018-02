Der österreichische U21-Teamstürmer Arnel Jakupovic ist von Empoli zu Juventus Turin gewechselt. Wie der italienische Fußball-Zweitligst am späten Mittwochabend bekannt gab, wird der 19-Jährige vorerst bis Saisonende an Italiens Serienmeister verliehen. Juventus besitze aber auch eine Kaufoption auf den Angreifer.

Bei Juventus wird Jakupovic in der Primavera, der italienischen Nachwuchsmeisterschaft, zum Einsatz kommen. Bei den Turinern ist mit Alessandro dal Canto ein Nachwuchscoach am Werk, der bis Sommer bei Empoli gearbeitet hat.

Jakupovic gab im Mai des vergangenen Jahres sein Debüt in der Serie A. Empoli stieg im Sommer aber ab. Der Wiener bestritt in dieser Saison dann vier Einsätze in der Serie B, kam dabei aber nur auf 32 Spielminuten. Zu Empoli war Jakupovic erst vor einem Jahr vom englischen Club Middlesbrough gewechselt. Auf die Insel war er 2015 als 17-Jähriger übersiedelt, zuvor spielte er im Nachwuchs der Wiener Austria.