Mit Pinenkernen perfektioniert, bieten sich die genussvollen, vegetarischen Röllchen aus Nudelteig gut als Mahlzeit im Büro oder für Zwischendurch an.

THEMEN:

Zutaten für 4 Portionen:

1 Paket Cannelloni ohne Vorkochen

600 g gestückelte Tomaten

450 g Blattspinat (TK)

250 g Ricotta

20 g Pinienkerne

1 Ei

2 Schalotten

10 EL Parmesan, frisch gerieben

40 g Mehl

40 g Butter

500 ml Milch

2 Zehen Knoblauch, gepresst

Salz und Pfeffer

Oregano

Zubereitung:

Die Pinienkerne in einer Pfanne trocken anrösten. Während dessen den Parmesan reiben, den Ricotta mit dem Ei und drei EL Parmesan vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Pinienkerne hinzufügen. Die Schalotten klein schneiden und jeweils eine Schalotte in einem Topf mit etwas Öl glasig anschwitzen. Jeweils eine gepresste Knoblauchzehe kurz mitbraten. Den Blattspinat in einen Topf geben, in den anderen die Tomaten.

Den Blattspinat solange kochen, bis die Flüssigkeit weitestgehend verdampft ist, dann mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Abkühlen lassen. Die Tomaten etwas einkochen lassen und mit Salz, Pfeffer und Oregano abschmecken. Nun die Butter in einem Topf zerlassen und das Mehl unterrühren.

Unter Rühren bei mittlerer Hitze zwei Minuten anbräunen lassen, dann mit der Milch ablöschen und zwei Minuten sanft köcheln lassen. Zwei EL geriebenen Parmesan unterheben und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Eine geeignete Form einfetten und den Boden mit der Hälfte der Tomatensoße bedecken.

Den Blattspinat mit dem Ricotta vermengen und in die Cannelloni füllen (am Besten mit einem Spritzbeutel), dann diese in die Form setzen. Den Rest der Tomatensoße über den Cannelloni verteilen. Danach die Bechamelsoße darüber löffeln und mit vier EL geriebenem Parmesan bestreuen. Mit Alufolie abdecken und bei 225°C Ober-/Unterhitze 15 min. backen. Danach die Alufolie abnehmen und nochmals 10 min. backen, bis eine schöne Bräunung entsteht.

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de