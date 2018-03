Sie ist erst 16 Jahre alt und sorgte für eine Tennis-Sensation: Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova hat am Sonntag beim WTA-Premier-Turnier in Indian Wells in ihrem erst fünften Profi-Match die als Nummer 9 gesetzte Tschechin Petra Kvitova nach knapp 70 Minuten mit 6:2,6:4 eliminiert.

Kvitova war nach Erfolgen bei den Turnieren in St. Petersburg und Doha insgesamt 14 Matches in Folge unbesiegt geblieben. Anisimova ist die erste 16-Jährige seit 2005, die in Indian Wells die vierte Runde erreichte. Sie trifft nun entweder auf Kvitovas Landsfrau Karolina Pliskova (CZE-5) oder Zhang Shuai (CHN-32).