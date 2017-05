Schlösser und Burgen gehören zu den beliebtesten Destinationen für Traumhochzeiten in Österreich.

Die Heiratszahlen in Österreich steigen stetig. Im Jahr 2016 gab es 44.890 Eheschließungen, 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr und 477 eingetragene Partnerschaften ein Plus von stolzen 12,8 Prozent.

Doch wo und wann findet die Traumhochzeit statt? Laut einer Untersuchung des Hochzeitsportals "hochzeits-location" gehören Schlösser und Burgen zu den beliebtesten Destinationen für Traumhochzeiten in Österreich. "Die klassische Märchenhochzeit in einem Schloss oder auf einer Burg gehört zu den absoluten Bestsellern", weiß Bernhard Fichtenbauer, Betreiber und Gründer des Hochzeitportals.

Für eine Traumhochzeit stehen in Österreich 156 Schlösser und 43 Burgen zur Auswahl. Trotz der großen Anzahl rät Fichtenbauer interessierten Brautpaaren zu einer frühzeitigen Reservierung. "Aufgrund der großen Beliebtheit, besonders auch bei ausländischen Brautpaaren, sind Schlösser und Burgen über viele Monate hinaus ausgebucht. Idealerweise sollte die Buchung des gewünschten Veranstaltungsortes mindestens ein Jahr im Voraus erfolgen."

Zu den beliebtesten Hochzeitsschlössern zählen:

1. Schloss Ernegg (Niederösterreich)

2. Schloss Prielau (Salzburg)

3. Schloss Hetzendorf (Wien)

4. Schloss Miralago (Kärnten)

5. Schlosspark Mühlbach am Manhartsberg (Niederösterreich)

6. Schloss Fuschl (Salzburg)

7. Albertina (Wien)

8. Schloss Lamberg (Oberösterreich)

9. Café Restaurant Grenadier im Schloss Forchtenstein (Burgenland)

10. Schloss Friedberg (Tirol)

Doch nicht nur Burgen und Schlösser stehen bei den Paaren hoch im Kurs, auch Weingüter oder Bauernhöfe, haben es den Verliebten angetan.

Und wann wird geheiratet?

"So sind beispielsweise Winterhochzeiten seit einigen Jahren stark im Vormarsch. Ein weißes Schneekleid über dem Schloss, Feuerkörbe und Maroni – wahrlich eine Märchenhochzeit“, schwärmt Fichtenbauer. Ein weiterer Vorteil: In den Randmonaten sind auch andere Hochzeitsdienstleister wie Fotografen und Bands besser verfügbar

Die beliebtesten Heiratsmonate 2016:

Juni: 6.153 Eheschließungen

Juli: 5.925 Eheschließungen

August: 5.906 Eheschließungen

September: 5.880 Eheschließungen

Mai: 5.527 Eheschließungen

Oktober: 3.706 Eheschließungen

April: 3.201 Eheschließungen

Dezember: 1.817 Eheschließungen

März: 1.799 Eheschließungen

Februar: 1.769 Eheschließungen

November: 1.673 Eheschließungen

Jänner: 1.534 Eheschließungen

Die Kosten sind recht individuell. "Was die Kosten betrifft, so ist das Heiraten auf Burgen und Schlössern nicht wesentlich teurer als bei anderen Locations. Im Schnitt sind für Miete und Catering für eine Hochzeit mit 100 Gästen rund 10.000 Euro zu bezahlen.", so Fichtenbauer.

Wie lebt es sich als Wedding-Planer?

© Video: News/Hammerschmied/Gamper/Mayerhofer