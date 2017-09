Kommen die Horror-Clowns zurück?

Im Herbst 2016 schwappte der Horror-Clown-Hype aus den USA nach Österreich. Das gruselige Phänomen könnte nun ein Comeback feiern. Grund dafür ist die dafür ist die Neuverfilmung von Stephen Kings Roman "Es".

In Amerika spielen sich in den Wochen vor Halloween immer die gleichen Szenen ab: Als böse Clowns verkleidete Menschen tauchen im ganzen Land auf - teils mit Eisenstangen oder Messern bewaffnet - und terrorisieren die Bevölkerung. Im vergangenen Jahr hat dieses Phänomen auch Europa erreicht.

Der fragwürdige Hype in Österreich



Hunderte Fälle der sogenannten „Horror-Clowns“ wurden den Behörden etwa in Frankreich und Deutschland gemeldet.

Auch in Österreich kam es zu Zwischenfällen durch Nachahmungstäter. Vorfälle gab es unter anderem in Wien, Salzburg und Kärnten. "Horror-Clown" bedrohte Wiener Busfahrer und beschädigte Bildschirm oder Bewaffneter "Horror-Clown" überfiel 18-jährige Kärntnerin lauteten die Schlagzeilen damals.



Horrorclown „Pennywise“



Nun, fast ein Jahr später, rechnen die Sicherheitsbehörden damit, dass die Horrorclowns zurückkehren könnten. Der Grund dafür ist die Neuverfilmung von Stephen Kings Roman "Es", in dem ein Horrorclown namens Pennywise sein Unwesen als brutaler Mörder treibt.

Markenzeichen: Rote Ballons

Der Film startet am 29. September in den österreichischen Kinos; zuvor gibt es bereits zahlreiche Previews. In den USA, wo der Blockbuster bereits angelaufen ist, wurden Polizisten bereits von roten Luftballons in Panik versetzt, dem Markenzeichen des Horrorclowns Pennywise.

Alles nur Promo?

Dabei handelte es sich zwar offenbar nur um eine Marketing-Aktion, den die Polizei aber alles andere als lustig fand, wie RP-Online berichtete. Auf Facebook schrieben die betroffenen Polizisten: "Das Scherzkeks sollte wissen, dass wir komplett verängstigt waren, als wir diese Ballons entfernten."