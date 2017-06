Diese netten kleinen Fetastücke sehen nicht nur herzig aus sondern schmecken auch hervorragend. Perfekt für jede Grillparty! Wer Lust bekommen hat dieses Rezept einmal nachzumachen, sollte sich das Schritt für Schritt Video ansehen.

Zutaten:

Für 8 Portionen

2 Pck. Feta-Käse

8 Knoblauchzehe(n)

6 EL Olivenöl

2 Tomate(n)

1 Zwiebel(n)

1 Lauchzwiebel(n)

Salz und Pfeffer



Zubereitung:

1. Eine Alu-Grillschale mit Olivenöl ausgestrichen. Auf den Boden wird gehackter Knoblauch gestreut (3- 4 Zehen).

2. Dann den Feta einmal längst und einmal quer durchschneiden, so dass man 4 Stücke hat. 3 ganze Feta werden zu je 4 Stücken geteilt, je nachdem, wie groß die Auflaufform und die Gästeschar ist. Der Feta wird dünn mit Olivenöl bestrichen. Dann vorsichtig mit Salz und Pfeffer würzen, der Feta ist an sich ja schon gesalzen.

3. Die Tomaten in Scheiben schneiden, die Zwiebel und noch einmal 4- 5 Knoblauchzehen fein hacken und auf dem Feta verteilen. Wer möchte, streut noch ein paar Lauchzwiebelringe darüber. Alles mit Olivenöl beträufeln. Zum Schluss wird die Form mit Alufolie verschlossen.

Am besten wäre es wenn dies schon am Vortag passiert, damit der Käse gut durchzieht.



4. Wenn der Grillmeister alles fertig gegrillt hat, kommt der Käse für ca. 10 Minuten auf den Grill. Darauf achten, dass der Rost nicht zu tief liegt, sonst brennt der Käse an.

Schmekt absolut himmlisch mit einem frischen Baguette. Im Winter funktioniert das natürlich auch im Backofen.

