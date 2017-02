Im März 2017 heißt es wieder: Masters of What? Masters of Dirt! Auch nach dem großen Erfolg der „The real Deal“-Tour hat sich die Crew von Masters of Dirt nicht zufrieden gegeben und ein neues, atemberaubendes Showkonzept ausgetüftelt! Wieder sorgen die weltbesten Freestyle-Athleten, die Fuelgirls aus England, Dj Mosaken, sowie weitere neue Secret Acts, die noch nicht bekannt gegeben werden, für einzigartige Stimmung und Begeisterung bei den Fans!

Masters of Dirt ist für Groß und Klein jedes Jahr ein Highlight und begeistert nicht nur das motorsport-affine Publikum!

Jetzt Tickets sichern

Tickets für diese Veranstaltung gibt es in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ und auf www.ticketbox.at mit Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder.



© Raiffeisen Club





Gewinne 1 x 2 Tickets für ‚Masters of Dirt‘ vom 17. - 19. März 2017 in der Wiener Stadthalle

Fülle einfach das Formular aus und Du nimmst an unserer Verlosung teil. Wir wünschen Dir viel Glück und viel Spaß!

Kontakt: * Vorname * Nachname * Geburtsdatum * Adresse * Hausnummer * PLZ * Ort * Mobil-Telefon * E-Mail: * Geschlecht Mit Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich mit folgenden Bedingungen einverstanden: "Die Gewinner werden verständigt. Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jede/r Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass die Verlagsgruppe NEWS GmbH seine/ihre angegebenen Daten für die Übermittlung von Informationen über ihre Produkte und Abo-Angebote nutzt. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo <AT> news.at oder 0043 676 80 812 072 mit STOP widerrufen werden. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten."

Einsendeschluss: 12.3.2017







News zu den Events findest du auf Facebook und Instagram.