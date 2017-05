Gewinnspiel

ELTON JOHN ist zweifellos einer der angesehensten und am meisten bewunderten Künstler aller Zeiten, dementsprechend ist auch die Nachfrage nach seinen spektakulären Bühnenshows weltweit ungebrochen. Seit Beginn seiner Karriere 1969 hat ELTON JOHN mehr als unglaubliche 4.000 Auftritte in mehr als 80 Ländern absolviert.

Unter den zahlreichen Auszeichnungen mit denen er bereits bedacht wurde finden sich fünf Grammys, ein Grammy Legend Award, ein Tony, ein Oscar, ein BRIT Award als „Best British Male Artist“, die Aufnahme in die Rock and Roll Hall Of Fame und die Songwriters Hall Of Fame, die Kennedy Center Honor, der Legend Of Live Award, 12 Ivor Novello Awards und der Ritterschlag von Königin Elizabeth II für „services to music and charitable services“. Elton erhielt außerdem kürzlich als erster Künstler überhaupt den BRITs Icon Award, der die Erfolge in der britischen Musik würdigt. Es werden nur MusikerInnen ausgezeichnet, deren Kompositionen, Aufnahmen und Auftritte von außergewöhnlicher Qualität sind und somit langfristig auf die Kultur der ganzen Nation wirken.

Gewinne 1x 2 Tickets für das bereits ausverkaufte Konzert am 16. Juli 2017 auf der Burg Clam

Einsendeschluss: 09.07.2017