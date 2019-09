13. Wiener Weinwandertag: Jetzt Weingenuss-Paket gewinnen!

Durch die Wiener Weinberge wandern, Wiener Wein und Wiener Schmankerln genießen - das hört sich gut an! Am 28. September startet der 13. Wiener Weinwandertag und wir verlosen ein Weingenus-Paket bei der Weinbar am Cobenzl - machen Sie mit bei unserem Quiz!

Bereits zum 13. Mal lädt der Wiener Weinwandertag am ersten Oktoberwochenende, von 28. bis 29. September, dazu ein, die Wiener Weine und deren Anbaugebiete kennen zu lernen. Entlang der Wiener Wanderwege bieten zahlreiche Winzer und Heurigen ihre Schmankerl an, wobei natürlich auch edle Tropfen verkostet werden können.

Wandern Sie durch die Wiener Weinberge, von Neustift bis nach Nußdorf, von Strebersdorf bis Stammersdorf und in Ottakring. Mit der Weinwander-App lassen sich die drei möglichen Routen am besten erkunden.

Auf Sie warten eine herrliche Aussicht auf Wien, viele köstliche Labestationen und insgesamt 25km Weinwege!

» Welche Weltstadt bietet schon eigene Weingärten vor der Haustür? Wandern wir gemeinsam durch die Wiener Weinberge und genießen wir Wiener Wein und gute Schmankerln! «

Ulli Sima, Wiener Umweltstadträtin

Gewinnen Sie Weingenuss-Paket

Wir haben für Sie - passend zum Wiener Weinwandertag - ein Quiz vorbereitet. Machen Sie mit und holen Sie sich die Chance auf ein Weingenuss-Paket, bestehend aus 2 Achterl Cobenzl-Wein, 2 Aufstrichbrote und für den besonderen Weingenuss zu Hause 1 Flasche Ried Steinberg-Grinzing. Abholen kannst du dir dein Paket an einem der beiden Wiener Weinwandertage bei der Weinbar am Cobenzl. Viel Glück!

Alle Infos finden Sie auf www.umweltmusterstadt.wien.at

