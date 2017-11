Mit einer neuen Airline will sich Air France in die Herzen der Generation Y fliegen. Ein reiner Billigflieger will "Joon" aber nicht sein. An Bord geht vor allem um Technik und Lifestyle.

„Joon“ heißt der neue Ableger der Fluglinie AirFrance. Und der verspricht einiges: einerseits günstige Preise, andererseits Lifestyle mit Bio-Essen, Internet und Film-Flatrate an Bord. Denn: Im Fokus steht nach eigenen Aussahen „eine junge Arbeitsklientel, die Millenials (18- bis 35-Jährige), deren Lifestyle sich um digitale Technologie dreht“.

Man wolle der Zielgruppe alles bieten, was ihren Bedürfnissen entspreche, erklärt der Konzern. Der Kern dessen sei Technologie und digitale Vernetzung, so Air France. Joon soll auf Strecken fliegen, auf denen Air France-KLM derzeit Verluste schreibt. Die Kosten sollen dann etwa 15 bis 18 Prozent tiefer liegen als bisher.

Die Preise und die Ziele

Ab 1. Dezember starten die ersten Flüge zwischen europäischen Städten: von Paris nach Barcelona, Berlin, Lissabon und Porto. Für einen Preis ab 39 Euro können die Passagiere dann ihr „hippes“ Leben im Flugzeug weiterführen – so die Idee.

Ab nächstem Jahr sind auch Fernziele geplant. Bereits buchen kann man die Flüge ab 1. Mai nach Brasilien und auf die Seychellen. Die günstigsten Tickets starten bei 300 €.



Das will Joon den Kunden bieten

Abgesehen von den Preisen, will die junge Fluglinie mit ihrem Angebot Mehrwert bieten. So mischen sich unter das Getränkeangebot neben klassischem Tomatensaft auch Smoothies, Bio-Wein und Craft Beer. Gegen einen Aufpreis erhät man zudem Bio-Essen.

Technikverliebt über den Wolken

Damit sich die jungen Reisenden auch abseits der Gaumenfreuden wohl fühlen, gibt es einen Inflight-Streaming-Dienst mit aktuellen Hollywood-Blockbuster oder Serien wie Game of Thrones oder aktuelle Hollywood-Blockbustern. Einloggen können sich die Passagiere über ihr Smartphone, Tablet oder Laptop einloggen können. An jedem Sitz befindet sich ein USB-Anschluss, um Geräte aufzuladen. In der Business Class geht es mit der Technik noch weiter. Bei Langstreckenflügen bekommen die Passagiere Virtual-Reality-Headsets gereicht.

Auch die Optik zählt

Die Flugbegleiter sind lässig gekleidet, in weiße Sneaker und blau-weiße Klamotten , die etwas maritimes an sich haben. Der Stoff für die Uniform jedenfalls besteht zu 60 Prozent aus Polyester von recycelten Plastikflaschen.

Die Flotte im Detail

Die Flotte von Joon wird nach dem Aufbau aus 30 Flugzeugen bestehen, berichten französische Medien. Zunächst werden es Mittelstreckenjets vom Typ A320 und A321 sein, ab 2020 sollen dann neue Airbus A350 hinzukommen. Wirklich viele Details über Kabine und Service gibt es noch nicht, aber Air France-KLM verspricht, dass dieselben Standards an Bord gelten, wie auch bei den Mutterairlines.

Ob der neue moderne Billigflieger Joon mit dem geschickten Marketing punkten kann, bleibt offen. Das Hauptargument für die meisten Leute einen Flug bei der einen oder anderen Airline zu buchen, bleibt wahrscheinlich auch weiterhin immer noch der Preis.