Ein Rathaus voller Spiele

Volle Konsolen-Auswahl, Spiele vor Veröffentlichung bereits ausprobieren, Spaß haben und das auch noch zum Nulltarif: Das gibt's in Kürze auf der Game City im Wiener Rathaus. Von 19. bis 21. Oktober öffnet die Spielemesse wieder ihre Tore und wartet nicht nur mit den renommiertesten Spieleherstellern auf, sondern auch mit einem starken Eventprogramm.

Die vom Verein wienXtra veranstaltete Game City will 2018 mehr als 80.000 Besucher mit einem vielfältigen Programm und jeder Menge Highlights ins Rathaus locken. Auf 10.000 m² Fläche und in ehrwürdigem Ambiente präsentieren rund 70 Aussteller ihre Gaming Hard- und Software. Von Branchen-Schwergrößen wie Sony, Nintendo und Microsoft bis hin zu aufstrebenden Indie-Studios und kreativen Perlen – auf der Game City wird für jede Altersgruppe und jeden Geschmack etwas geboten.

„Die Game City hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Gaming-Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Was uns von vielen anderen Events in diesem Bereich unterscheidet, ist, dass wir den Bereich Gaming gesamtheitlich betrachten. So wird der pädagogische sowie wissenschaftliche Zugang auch heuer eine große Rolle spielen. Bei allen Programmpunkten stehen der Spaß und die Unterhaltung an erster Stelle“, so Andrea Heuermann, Geschäftsführerin des Vereins wienXtra, der gemeinsam mit der Eventmarketing Agentur MICE & Men hinter der Veranstaltung steht.

Game City 2018 setzt auf eSport Highlights

Das umfangreiche eSport Programm zählt alljährlich zu den Game City Besuchermagneten. 2018 wird mit zwei Specials ein zusätzlicher Schwerpunkt auf das Trend-Thema gelegt. A1 wird das Finale der „A1 eSports League Austria“ auf der Hauptbühne vor dem Rathaus austragen und dabei ein Preisgeld in der Höhe von insgesamt 32.000 Euro ausspielen.

Ein weiteres Highlight wird ein vom eSport Verband Österreich und wienXtra organisiertes, mehrtägiges eSport Tournament im „Battle Royale Modus“ sein: Auf dem Rathausplatz werden bis zu 6.000 Teilnehmer drei Tage lang auf 100 PCs um die Wette zocken: „Uns freut, dass die Besucher auf der Game City die einmalige Chance haben, sowohl mit der österreichischen eSport Elite mitzufiebern, als auch selbst Teil der eSport Welt zu werden“, sagt Manuel Haselberger vom eSport Verband Österreich.

Game City auf einen Blick

Wann: 19. – 21. Oktober 2018

Öffnungszeiten: Fr 9 – 18 Uhr, Sa und So 10 – 19 Uhr

Lange Nacht der Game City: Fr 19 – 24 Uhr, Eintritt ab 16 Jahren

Wo: Wiener Rathaus, Eingang über Rathausplatz

Außer für die Lange Nacht der Game City ist keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei!

Mehr Infos zum Programm der Game City unter game-city.at