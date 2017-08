Die 74. Filmfestspiele von Venedig bereiten sich von heute bis zum 9. September auf eine Starparade vor. Zahlreiche Hollywoodgrößen werden am Lido erwartet. Außerdem beginnen mit dem Festival die Spekulationen für die Oscars, denn Venedig hat sich in den vergangenen Jahren als wichtigster Oscar-Indicator erwiesen.

In diesem Jahr verspricht das venezianische Festivalprogramm ebenfalls einige Highlights, die durchaus Oscarchancen haben könnten. Dazu zählen Werke von George Clooney, Darren Aronofsky, Guillermo del Toro sowie die Satire "Downsizing": Der Film des zweifachen Oscarpreisträgers Alexander Payne ("The Descendants") versammelt neben Österreichs Hollywoodexport Christoph Waltz, Matt Damon und Kristen Wiig und wird die 74. Ausgabe des ältesten Filmfestivals der Welt eröffnen.

Clooney-Film mit Damon und Moore

"Downsizing" ist damit einer der 21 Beiträge, die in diesem Jahr um den Goldenen Löwen konkurrieren. Auch Clooney, den nicht erst seit seiner Hochzeit in Venedig eine besondere Liebe mit der Stadt verbindet, wird am Lido erwartet. Er zeigt "Suburbicon" mit Matt Damon und Julianne Moore, die in einer Kleinstadtidylle in den 1950er-Jahren leben und deren Leben plötzlich auf dem Kopf steht. Das Drehbuch schrieb Clooney unter anderem mit den Coen-Brüdern.

Hochkarätig besetzte Wettbewerbsbeiträge

Der Mexikaner Guillermo del Toro ("Pans Labyrinth") hingegen schickt "The Shape Of Water", der zur Zeit des Kalten Krieges spielt, ins Rennen, während Darren Aronofsky ("Black Swan") "Mother!" mit Jennifer Lawrence vorstellt. Weitere hochkarätig besetzte Wettbewerbsbeiträge sind "First Reformed" mit Ethan Hawke und Amanda Seyfried, "The Leisure Seeker" mit Helen Mirren und Donald Sutherland sowie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", der Frances McDormand, Woody Harrelson und "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage nach Venedig holen soll.

Ai Weiwei zur Flüchtlingskrise

Einer der Filme, die ebenfalls mit großer Spannung erwartet werden, ist "Human Flow". Der chinesische Ausnahmekünstler Ai Weiwei nimmt sich in der Dokumentation die aktuelle Flüchtlingskrise vor - und soll dafür rund ein Jahr lang gedreht haben. Ob die Jury um ihre Präsidentin, die US-Schauspielerin Annette Bening, dies als auszeichnungswürdig ansieht, wird sich bei der Preisvergabe am 9. September zeigen.



Die Iranerin Shirin Neshat, die heuer bei den Salzburger Festspielen eine umstrittene "Aida" inszeniert hat, zeigt ihren von der Wiener coop99 koproduzierten Film "Looking for Oum Kulthum" in der Sektion für unabhängiges Autorenkino. Sie gesellt sich damit zur österreichischen Regisseurin Ruth Mader, die an den Giornate degli Autori mit dem Sci-Fi-Film "Life Guidance" teilnimmt. Insgesamt wurden zwölf Produktionen in die renommierte Reihe eingeladen, die heuer zum zwölften Mal parallel zum Festival vom 31. August bis zum 10. September stattfindet.

Spannendes außerhalb des Wettbewerbs

Überhaupt finden sich auch außerhalb des Wettbewerbs spannende Filme. So arbeiteten Judi Dench und Stephen Frears nach "Die Queen" erneut zusammen und zeigen "Victoria & Abdul" im frisch restaurierten Premierensaal Sala Grande - Dench spielt Queen Victoria. Jane Fonda und Robert Redford wiederum standen nach langer Zeit für "Our Souls at Night" wieder gemeinsam vor der Kamera, während Vince Vaughn, Don Johnson und Udo Kier im Thriller "Brawl in Cell Block 99" zu sehen sein werden. Bei so vielen vielversprechenden Beiträgen wäre es schon ein Wunder, wenn sich aus diesem Venedig-Jahrgang nichts bei den nächsten Oscars wiederfinden würde.

Party, Glamour und Stars en masse

Die Lagunenstadt öffnet zum Festival zudem ihre schönsten Nobelpaläste und besten Luxushotels für VIP-Partys mit viel Glamour am Rande des Festivals. Das Filmfachmagazin Variety lud bereits gestern abend zu einer Party im exklusiven Danieli-Hotel. Star des Abends ist die US-Schauspielerin Annette Bening, Jurypräsidentin des Festivals. Am Mittwoch folgt ein von der Biennale veranstaltetes Eröffnungsabendessen. Zugleich findet eine von der Zeitschrift Vanity Fair organisierte Party zu Ehren des Eröffnungsfilms "Downsizing" des Regisseurs Alexander Payne mit Matt Damon und Christoph Waltz in der prunkvollen Ca Rezzonico am Canal Grande statt. Der ganze Cast soll sich an dem Event beteiligen.

Fans von Ethan Hawke und Amanda Seyfried dürfen die am Donnerstagabend geplante Party für den Film "First Reformed" von Paul Schrader im San Clemente Palace Kempinsky auf der Insel San Clemente, einem der exklusivsten Hotels der Welt, auf keinen Fall versäumen. Im selben Hotel ist am Freitag ein Event zu Ehren von Chinas berühmtestem Künstler Ai Weiwei und seinem Film über das Flüchtlingsdrama "Human Flow" vorgesehen, der um den Goldenen Löwen rittert.

Am Samstag hält das Hotel eine Party zu Ehren der Hollywoodlegenden Robert Redford und Jane Fonda ab, die den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk entgegennehmen. Am Samstag steht dann auch George Clooney als Regisseur des Films "Suburbicon" bei einem großen Event im eleganten Hotel Cipriani im Rampenlicht.

Strenge Kontrollen zur Terror-Vorbeugung

Die VIPs am Lido müssen wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen zur Vorbeugung von Terroranschlägen einige Unannehmlichkeiten über sich ergehen lassen. Gäste und Journalisten werden beim Betreten des Lidos, wo die Veranstaltung stattfindet, strengen Kontrollen unterzogen. Barrieren sollen entlang des Lidos den Zugang für Fahrzeuge verhindern. Taschen und Rucksäcke werden mittels Metalldetektoren genau überprüft. Spürhunde sollen auf der Suche nach Sprengkörpern eingesetzt werden, berichtete die Polizei. Taucher werden die Gewässer um den Lido kontrollieren, Scharfschützen auf den Dächern für die Sicherheit der VIPs sorgen, die in Venedig eintreffen. Zu ihnen zählt auch der italienische Präsident Sergio Mattarella.