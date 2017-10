Viele Studenten nutzen ihre Studienzeit auch, um internationale Erfahrungen zu sammeln. Dies geschieht meist im Rahmen eines Erasmus-Auslandssemesters. Doch wo soll es hingehen? Hat man kein bestimmtes Ziel im Visier, lohnt sich ein Blick auf eine neue, interaktive Karte, die Zeit, wo sich ein solches Auslandssemester auszahlt.

Vor genau 30 Jahren, 1987, führte die Europäische Union das Erasmus-Programm ein, ein Programm zum Austausch europäischer Studenten mit einer finanziellen Unterstützung, um dies allen Studenten zu ermöglichen. Zahlreiche junge Menschen nehmen dieses Angebot Jahr für Jahr in Anspruch, um ihren Horizont zu erweitern.

Erfahrungen ja, aber wo?

Dennoch ist die Entscheidung nicht immer einfach. Man will weg, etwas Neues ausprobieren, aber wo soll es hin gehen? Nicht unwichtig sind dabei, trotz Förderung, natürlich die Kosten. Doch diese sind nicht überall gleich hoch. Um diesen wichtigen Faktor abzuwägen, gibt es nun eine interaktive Landkarte mit 71 Universitäten in 67 europäischen Städten auf der mittels Mouseover einfache Dinge im Überblick ersichtlich. Wie hoch sind die Lebenserhaltungskosten wie Miete, Verpflegung (und ja, auch der Bierpreis findet sich darin) und Co. vor Ort? Aber auch Infos zum Nachtleben und Preise für Ubahntickets und Infrastruktur sowie die durchschnittliche Erasmus-Förderung, die man in dieser Stadt bekommt, können dort nachgeschaut werden.

Ranking

Ebenfalls gibt es ein Ranking in Bezug auf die Lebenshaltungskosten. Hier siegt zum Beispiel die Egyetem-Universität in Debreceni, Ungarn vor Ege Universität in Izmir, Türkei vor der Uni in Lodzki, Polen. Zum Vergleich gibt es auch ein Ranking anhand der Qualität der Bildungseinrichtung, wo das Bild dann etwas anders aussieht, denn hier führt das University College of London vor der Universität im deutschen Heidelberg und der Humboldt-Universität in Berlin.

Und Wien?

Im Sterne-System schaut die Universität Wien übrigens ganz gut aus, mit fünf Sterne wurde hier vor allem der Punkt der Infrastruktur versehen und mit vier von fünf Sternen die Qualität der Universität sowie auch das Nachtleben. Minuspunkt sind wohl aber die hohen Lebenserhaltungskosten von kalkulierten 940,91 Euro im Monat.



Die Karte

Klicke hier wenn Du mehr über das kulturelle Angebot Deiner Lieblingsstadt erfahren möchtest.