Einfach köstlich zu Gegrilltem, als Beilage zu Fisch ein Genuss oder wie wäre es mit einem vegetarischem-Tag? So gelingt Ihnen im Handumdrehen ein mediterranes Ofengemüse.

THEMEN:

Zutaten für 2 Portionen

500 g Kartoffeln, kleine

400 g Paprikaschoten (Spitzpaprika), rot

200 g Champignons

150 g Cherrytomaten

100 g Feta-Käse

1 Zwiebel

6 Knoblauchzehen

viel Olivenöl

Meersalz

Pfeffer

Kümmel

Paprikapulver, scharf

Thymian

Majoran

Oregano

Rosmarin

Zubereitung

Den Ofen auf 200 C vorheizen. Eine Pfanne mit reichlich guten Olivenöl aufsetzten und die gewaschenen und geschälten Kartoffeln halbieren und kurz durchschwenken. Die Spitzpaprika entkernen und ebenfalls halbiert kurz hinzugeben. Dann mit den Kräutern mischen und in eine ofenfeste Form geben.

Tomaten vierteln, Champignons halbieren und Feta in Würfel schneiden. Zwiebel in Ringe schneiden und Knoblauch nur schälen (evtl. auch mehr oder weniger Knoblauch nehmen, aber bei dieser Art Zubereitung bleibt kein extremer Knoblauchgeschmack übrig).

Alle Zutaten zu den Kartoffeln und Spitzpaprika in die Form geben, durchrühren und mit Meersalz, Pfeffer, Kümmel und scharfem Paprika würzen. Nun in den Ofen für ca. 30 Minuten (kommt auf Kartoffelgröße an). Ab und zu umrühren. Dann kann serviert werden.