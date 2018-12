Bei der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft EVG ihren Warnstreik beendet. Das sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am Montag. Kunden müssen nach Bahnangaben aber noch den ganzen Tag mit Einschränkungen rechnen, vor allem im Fernverkehr. Nach und nach läft der Verkehr wieder an.

"Die Wucht des Streiks macht deutlich, wie groß die Verärgerung der Kollegen darüber ist, dass weiter kein abschlussfähiges Angebot vorliegt", sagte der Gewerkschaftssprecher. Sobald die Bahn schriftlich ein verbessertes Angebot vorlege, sei die EVG bereit, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen.

Der vierstündige Warnstreik hatte am Morgen um 5.00 Uhr begonnen. ICE und Intercitys fuhren nicht, auch im Regionalverkehr kam es zu erheblichen Einschränkungen, in einzelnen Bundesländern fuhr kaum ein Zug. Die Reisezentren wurden ebenfalls bestreikt. Auch der Güterverkehr war betroffen: Er sei "erheblich eingeschränkt", teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

Auch Österreich betroffen

Auch im Fernverkehr zwischen Österreich und Deutschland kommt es laut ÖBB zu Beeinträchtigungen. Der Fernverkehr zwischen Salzburg und München musste eingestellt werden, hieß es heute (Montag) Früh auf Anfrage der APA. Die Railjets von und nach Tirol, die normalerweise über die DB-Korridorstrecke fahren, mussten inneralpin über Zell am See umgeleitet werden und haben derzeit eine um rund 90 Minuten verlängerte Fahrzeit.

Der Nahverkehr zwischen Freilassing und Salzburg konnte laut ÖBB trotz der Einschränkungen durch den Streik in Deutschland durchgeführt werden - es ist dabei aber zu leichten Verzögerungen im Frühverkehr gekommen.

Bis der Bahnverkehr wieder planmäßig läuft, kann es im Laufe des Vormittags auch in Salzburg noch zu Verzögerungen kommen. Die Zugbindung bei Sparschiene-Tickets für heute von und nach Deutschland wurde aufgehoben.