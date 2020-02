Schon bei der Angelobung der Bundesregierung leistete sich der ORF einen denkwürdigen Fauxpas. Anstatt der korrekten Untertitel, sendete der öffentlich-rechtliche Sender zur Zeremonie die Untertitel der Telenovela „Alisa – Folge deinem Herzen”. Bei der Live-Berichterstattung zum Coronavirus-Fall in Tirol passierte wieder etwas Witziges.

Die aktuelle Situation rund um das neue Coronavirus verunsichert viele Menschen. Die Berichterstattung bringt aber auch so einige zum Schmunzeln. Der Grund dafür lieferte ein ORF-Reporter in Innsbruck, der nach dem Bekanntwerden zweier Corona-Fälle in Tirol vor Ort berichtet.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER "Keiner rein, keiner raus!" im Grand Hotel Europa in Innsbruck, oder?

Noch am späten Dienstagabend sind in dem Innsbrucker Hotel, in dem die infizierte Italienerin arbeitet, insgesamt 62 Personen getestet worden. Neun davon wurden unter Quarantäne gestellt, teilte das Land am Mittwoch mit. Auch aus dem engen sozialen Umfeld der Erkrankten mussten drei Personen in Quarantäne.



ORF-Reporter erheitert das Netz

In der "ZIB 1" berichtete Klaus Schönherr vom ORF vor dem Grand Hotel Europa in Innsbruck von den Ereignissen: "Das Hotel ist hier ist am späten Nachmittag kurz nach 17:00 isoliert worden. Die Polizei kontrolliert die Ein- und Ausgänge. Derzeit darf auch niemand hinein und hinaus - soweit wir es beobachten können."

Das Lustige daran: Der Reporter steht mit dem Rücken zum Hoteleingang und just in dem Moment, als er sagte, dass niemand das Hotel verlassen dürfte, spazierte ein Rollerfahrer seelenruhig aus dem unter Quarantäne stehenden Gebäude. Situationskomik vom Feinsten. Zum Brüllen fanden das auch die Internet-User und teilen den Beitrag aus der ORF-TVthek vielfach.