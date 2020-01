„Ich taufe dich auf den Namen Isabelle.“ Die Zuschauer der ORF TV-Thek staunten nicht schlecht, als diese Worte vermeintlich aus dem Mund von Präsident Alexander Van der Bellen kamen, als er Sebastian Kurz und Werner Kogler zu Kanzler und Vizekanzler angelobte. Die Untertitel passten so gar nicht zum Bild. Eine Panne, wie der ORF zugab. Doch sie erheitert bis heute das Netz.

Es war ein historischer Tag für die österreichische Politik. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobte die erste türkis-grüne Regierung in der Geschichte an, Sebastian Kurz wurde wieder zum Bundeskanzler, Werner Kogler erster grüner Vizekanzler. Doch so staatstragend die Bilder waren – so eigenartig muteten die Untertitel an, die die Zuschauer des ORF-Streaming-Angebots hier zu lesen bekamen. „Na ihr Küken, soll ich euch einen Namen geben?“, fragt etwa Van der Bellen mit Blick auf Kurz und Kogler. „Ich taufe dich auf den Namen Isabelle“, gibt er dann bekannt. Als Kurz zum Präsidenten geht, scheint er diesen zu fragen: „Wie kommst du auf den Namen?“, der wiederum erwidert: „Na ja, ich finde ihn schön.“

So gleichzeitig abstrus wie witzig geht es eine ganze Minute weiter – auch als die Regie wieder zurückschaltet ins ORF-Studio zu Tobias Pötzelsberger und Kommentator Hans Bürger. „Verdammte Scheiße. Was soll ich Alisa sagen?“ scheint sich Pötzelsberger zu fragen. Und so geht es weiter bis ans Ende der Übertragung.

ORF entschuldigt sich für Panne

Das Netz teilte diese Ausschnitte, die übrigens nur online und nicht im Live-TV zu sehen, zigfach und amüsierte sich köstlich darüber. Manch einer dachte gar, die Komiktruppe Maschek würde wohl dahinter stecken. Doch es war tatsächlich eine – wenn auch sehr gut gelungene – Panne des ORF. Der Grund: Normalerweise läuft um diese Zeit die Telenovela „Alisa – Folge deinem Herzen“, doch gestern gab es eben zur Angelobung die Sondersendung. Der ORF entschuldigte sich danach, der Vorfall würde „bedauert“ und „Es werden Maßnahmen gesetzt, damit ein derartiger Fehler nicht mehr vorkommt.“ Schade eigentlich.