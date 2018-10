Im Herbst 2018 dürfen sich Braunhaarige mit der neuen Haarfarbe "Chili Chocolate Hair" auf eine wunderschöne und vor allem simple Typveränderung freuen. Im Social Media Netzwerk Instagram wird der herbsliche Trend schon fleißig präsentiert.

Schokolade trifft auf Chilischote: Diese Kombination funktioniert nicht nur kulinarisch gut. Als Haarfarbe kann sich der Mix aus Braun- und Rottönen ebenfalls sehen lassen. Die neue Trendhaarfarbe hat auch einen Namen: "Chili Chocolate Hair".

"Die Idee dahinter ist, dass jemand mit einer schokoladebraunen Grundfarbe in der Sonne liegt und so die natürlichen Rotpigmente im Haar freigelegt werden, die brünetten Haarfarben zugrunde liegen", sagte Leaman Haarexpertin Amanda Leaman aus Boston im Interview mit der Magazin Allure.

Spiel mit dem Feuer

Um die Haare im Trendlook erstrahlen zu lassen, gilt es mit der braunen Naturhaarfarbe zu spielen und sie mit kastanienbraunen bis rostroten Highlights zu ergänzen. Wichtig dabei: der dunkle, braune Grundton muss erhalten bleiben. Einen besonders natürlichen Farbeffekt erzielt man, indem die Chili-Highlights mithilfe der Balayagetechnik setzt.

Balayagetechnik von Vorteil

Während beim herkömmlichen Strähnchenverfahren einzelne Haarpartien abgeteilt, vom Ansatz bis in die Spitzen eingefärbt und mit Folie umwickelt werden, werden die Haarsträhnen bei der Balayage-Technik lose in die Hand genommen und mit der Farbe eingestrichen. Der Haaransatz bleibt weitgehend unberührt. Auf diese Weise können unterschiedlich intensive Farbmischungen kreiert werden, die einen lebendigen Look zaubern.



