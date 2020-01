Es ist kein Zufall, dass es bestimmte Regionen auf der Welt gibt, in denen Menschen besonders alt werden. Sie werden als "Blaue Zonen" zusammengefasst - eine Begrifflichkeit, die Gebiete mit einer überdurchschnittlich alten und gleichzeitig gesunden Bevölkerungsschicht beschreibt. Die Lebensweise dieser Leute ist nicht nur, aber vor allem durch eine bestimmte Ernährung geprägt.

Die gesündesten Leute der Welt, wenn man so will, leben konzentriert an 5 Orten dieses Planeten. Der Schriftsteller Dan Buettner ist der Frage nachgegangen, wo die höchsten Konzentrationen an Personen leben, die über 100 Jahre alt sind, und ist zu folgendem Schluss gekommen:

1. Ikaria, Griechenland

2. Okinawa, Japan

3. Ogliastra, Italien

4. Loma Linda, USA

5. Nicoya Peninsula, Costa Rica

Bei der Erhebung spielte nicht nur das maximale Alter eine wesentliche Rolle, sondern auch wo die Bevölkerung weitgehend ohne schwerwiegende Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Störungen, Fettleibigkeit, Krebs oder Diabetes alt geworden ist. Büttner ist beim Studium der Lebensweise draufgekommen, dass sich die Menschen in den Blauen Zonen vor allem von diesen Lebensmitteln ernähren:

Die häufigsten Nahrungsmittel der Super-Ager

1. Hülsenfrüchte

2. Salate und Kräuter

3. Pilze

4. Mais

5. Kurkuma

6. Süßkartoffeln

7. Paprikaschoten

8. Kürbis

9. Nüsse und Samen

10. Kräutertees

Nur ein Faktor

Neben der Veranlagung, die sich nicht beeinflussen lässt, zeigte die Untersuchung von Büttner auch, dass die Einwohner der "Blauen Zonen" zudem meist sehr familienbetont waren, körperlich agil und sich sozial stark engagiert haben. Gesunde - und offenbar weitgehend vegetarische - Ernährung mag also ein Schlüssel von vielen für ein besonders langes Leben sein, ist alleine jedoch kein Erfolgsgarant.

