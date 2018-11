Ein prüfender Blick in Ihre Badewanne jagt Ihnen einen kalten Schauer über den Rücken? Gelbe Verfärbungen en masse, von Kalkflecken ganz zu schweigen. Jetzt muss Chemie her, denken Sie. Es geht aber auch ohne! Mit diesen Hausmitteln erstrahlt Ihre Wanne bald wieder in neuem Glanz.

Essig gegen Kalkflecken

Beginnen wir bei einfachen Kalkflecken. Diese lassen sich für gewöhnlich mit simplem Speiseessig entfernen. Verdünnen Sie hierfür den Essig mit etwas Wasser, tauchen Sie einen Schwamm in den Mix und wischen Sie sanft über die Oberfläche. Handelt es sich um besonders hartnäckige Kalkflecken, empfiehlt es sich, die Essig-Wasser-Mischung einwirken zu lassen: Tränken Sie hierfür ein Tuch mit der Flüssigkeit, legen Sie dieses für rund 30 Minuten auf die betreffende Stelle. Danach sollten sich die Flecken leicht entfernen lassen.

Essig-Salz-Mix gegen Verfärbungen

Wenn Ihre Wanne schon das eine oder andere Jährchen am Buckel hat, kann es schon sein, dass sich hier oder da ein gelber Fleck gebildet hat. Hier hilft ein kraftvoller Mix aus Essig und Salz. Vermischen Sie zwei Esslöffel Salz und ein Glas Essig miteinander. Lassen Sie die Mischung über Nacht stehen. Am nächsten Tag können Sie sie in einen Zerstäuber füllen und auf die Flecken sprühen oder direkt mit einem weichen Schwamm auftragen. Ein paar Minuten einwirken lassen, danach vorsichtig wegwischen.

Backpulver gegen Flecken

Gegen unansehnliche Flecken hilft übrigens auf Backpulver. Streuen Sie dieses in die angefeuchtete Wanne. Lassen Sie es über Nacht einwirken. Am nächsten Tag mit einem weichen Tuch sanft verreiben, danach mit Wasser spülen. Hilft alles nichts, können Sie es auch mit Waschpulver versuchen: auf die Flecken streuen, vorsichtig mit einem weichen Schwamm verreiben, kurz einwirken lassen und abschließend mit klarem Wasser nachspülen. Für eine dauerhaft fleckenfreie Wanne empfiehlt es sich übrigens, nach jeder Verwendung gründlich nachzuspülen und die Oberflächen mit einem Mikrofasertuch trockenzuwischen.