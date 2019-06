Diese Mehlspeise ist selbst für totale Backanfänger eine Leichtigkeit! Mit unserem Schritt für Schritt Video sollte nichts mehr schiefgehen.

THEMEN:

Zutaten:

5 große Äpfel

90 g Zucker, braun

150 g Mehl

90 g Butter

etwas Zimt





Zubereitung:

1. Zuerst die Äpfel schälen und in kleine Stücke schneiden.

Diese dann in eine ofenfeste Form geben. Nun die Butter in

ganz kleine Stücke schneiden und mit dem Mehl, dem Zucker

und dem Zimt mischen. Das Gemisch jetzt als Streusel über

die Äpfel streuen.

2. Das Ganze dann im vorgeheizten Backofen bei 200°C für eine

halbe Stunde backen.

Am besten schmeckt der Apfel Crumble warm mit Schlagobers oder

Eis.

© G+J Digital Products

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de