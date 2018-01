Die Rolle einer englischen Prinzessin, die sich in Rom in einen amerikanischen Journalisten verliebt, war für die grazile und elegante Audrey Hepburn maßgeschneidert. Ziemlich genau 65 Jahre ist es her, dass der Hollywood-Neuling in der romantischen Komödie "Ein Herz und eine Krone" an der Seite von Gregory Peck über Nacht berühmt wurde. Mit ihren großen Augen und ihrer Anmut konnte sie auch die Herzen der Oscar-Wähler und damit die begehrte Trophäe als beste Hauptdarstellerin gewinnen. Heute vor 25 Jahren starb die unvergessene Leinwandprinzessin im Alter von 63 Jahren in ihrer Schweizer Wahlheimat in der Ortschaft Tolochenaz. Sie ist dort begraben.

"Sie war nicht dieses himmlische Geschöpf", erzählt der niederländische Schauspieler Robert Wolders in der jüngsten Ausgabe der US-Zeitschrift "People". Er war Hepburns Partner in den letzten dreizehn Jahren ihres Lebens. "Sie war eine robuste Frau mit einem deftigen Humor." Über ihre Schönheit hinaus habe sie eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt.

UNICEF-Sonderbotschafterin

Im Herbst 1992 war Hepburn, geschwächt von ihrem letzten großen "Auftritt", aus Somalia zurückgekehrt, wo sie als Sonderbotschafterin des Kinderhilfswerks UNICEF der Vereinten Nationen unterwegs war. Sie hatte nur noch wenige Monate zu leben, nachdem die Ärzte Magen- und Darmkrebs bei ihr diagnostiziert hatten. 45 Jahre habe sie eine solche Rolle gesucht und endlich gefunden, sagte die Schauspielerin über ihre Arbeit mit bedürftigen Kindern in Kriegs- und Hungergebieten. Sie selbst habe als Kind während des Zweiten Weltkriegs viele Entbehrungen erlitten.

Werdegang

Die Schauspielerin wurde als Tochter einer holländischen Baronin und eines britisch-irischen Bankiers 1929 in Brüssel geboren. Nach der Scheidung der Eltern kam die Zehnjährige in London aufs Internat, wo sie ihre Liebe zum Ballett entdeckte. Die Kriegsjahre verbrachte sie bei der Mutter in Holland, wo sie als Tänzerin Geld für den Widerstand gegen die deutsche Besatzung verdiente. Nach dem Krieg setzte sie den Ballettunterricht in England fort, arbeitete als Fotomodell und erhielt kleine Filmrollen, bis sie 1951 für die Hauptrolle in dem Broadway-Musical "Gigi" entdeckt wurde. Dann ging es in den USA schnell nach oben.

Erster Oscar

Nach ihrem Oscar-Gewinn für "Ein Herz und eine Krone" riss sich Hollywood um die zarte dunkle Schönheit, die so gar nicht dem gefragten Sexbomben-Appeal einer Marilyn Monroe und Jane Mansfield entsprach. Regisseur Billy Wilder verpflichtete sie neben Humphrey Bogart als Chauffeurstochter in dem Film "Sabrina", was ihr eine weitere von insgesamt vier Oscar-Nominierungen einbrachte. Die anderen holte sie sich als belgische Ordensschwester in "Geschichte einer Nonne", als charmantes Model auf Männersuche in "Frühstück bei Tiffany" und als bedrohte Blinde in dem Thriller "Warte bis es dunkel ist".

Privatleben

Großen Erfolg hatte die Schauspielerin auch als das Blumenmädchen Eliza Doolittle in dem Hit-Musical "My Fair Lady". Doch mit Ende 30 zog sich Audrey Hepburn fast ganz aus dem Filmgeschäft zurück. Ihre Ehe mit dem Schauspieler Mel Ferrer, Vater von Sohn Sean, ging 1968 in die Brüche. Auch die Ehe mit dem italienischen Psychologen Andrea Dotti, Vater von Sohn Luca, wurde geschieden. An der Seite von Sean Connery kehrte Hepburn 1976 in "Robin und Marian" noch einmal auf die Leinwand zurück.

Letzter Filmauftritt

Ihren letzten kurzen Filmauftritt - als Engel - verschaffte ihr Steven Spielberg 1989 in "Always". Zu diesem Zeitpunkt ging der publikumsscheue Hollywoodstar bereits in seiner Rolle als UNICEF-Botschafterin auf. Für ihr soziales Engagement erhielt die Schauspielerin auch ihre letzte Auszeichnung, die sie aber nicht mehr persönlich in Empfang nehmen konnte. Im März 1993 wurde ihr posthum der Ehren-Oscar für humanitäre Verdienste verliehen.

"Audrey Hepburn Children's Fund"

Hepburns Nachlass leistet weiterhin Gutes für bedürftige Kinder in aller Welt. Nach dem Tod der Mutter gründeten die Söhne den "Audrey Hepburn Children's Fund". Erlöse aus Versteigerungen und anderen Aktionen fließen der Stiftung zu. Ein Spitzenkleid, das Hepburn 1953 in dem Klassiker "Ein Herz und eine Krone" trug, brachte 2011 bei einer Auktion knapp 100.000 Euro ein. Ihr berühmtes schwarzes Givenchy-Cocktail-Kleid aus "Frühstück bei Tiffany" kam 2006 für fast 700.000 Euro unter den Hammer. Eine Briefmarke mit dem Konterfei der schönen Hollywood-Legende wurde 2005 als teuerste deutsche Marke der Nachkriegszeit für 135.000 Euro versteigert.