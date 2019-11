Es gibt sie, die Freunde, Kollegen und Verwandten, die das Glück scheinbar gepachtet haben. Glück lässt sich freilich nicht messen, aber manchmal liegt die Ursache dafür in einer gewissen Lebenseinstellung. Und diese wird vom Charakter und der Persönlichkeit geprägt. Wo wir bei den Sternzeichen angelangt wären.

1. Wassermann

Der Wassermann hat eine beneidenswerte Gabe: Er erkennt jede günstige Gelegenheit sofort und macht das Beste daraus. Während andere fünfmal überlegen, ob es sich lohnt, einen Nutzen aus einer Sache zu ziehen, hat der Wassermann es schon längst erledigt. Deshalb wird er oft als Glückspilz bezeichnet.



2. Widder

Der Widder liebt Geselligkeit. Bei gemeinsamen Treffen und Unternehmungen blüht er richtig auf. Dieses Sternzeichen ist kommunikativ, ein Menschenfreund und gibt gerne viel von sich preis. Und weil der Widder auch noch sehr selbstbewusst ist, traut er sich im Leben auch einiges zu. Mit diesen Eigenschaften gelingt es Widder-Geborenen auch ganz von allein nach dem Glück zu greifen.

Passend zum Thema: Ihr Sternzeichen in 2 Wörtern

3. Stier

Auch der Stier ist, wie man sprichwörtlich so schön sagt, seines eigenen Glückes Schmied. Er sorgt nämlich selbst dafür, dass ihm alles in den Schoß fällt. Er ist sehr engagiert und gibt nicht auf, bis er bekommt, was er möchte. Das hilft ihm vor allem in der Liebe.

4. Schütze

Der charamnte Schütze ist immer offen für Abenteuer und liebt es, neue Leute kennenzulernen. Das hilft ihm dabei, seine Träume zu verwirklichen und das Fünkchen Glück, das der Schütze dabei hat, macht ihn sehr erfolgreich. Die Work-Life-Balance des Schützen ist so gut wie immer ausgeglichen.

5. Löwe

Der Löwe ist von Natur aus sehr selbstsicher und dominant. Wenn er den Raum betritt, füllt er sich mit positiver Energie. Das macht ihn nicht nur privat auf Parties, sondenr vor allem im Job sehr erfolgreich. Für seine Kollegen hat es den Anschein, dass er immer wahnsinnig viel Glück hat, doch tatsächlich ist er einfach sehr fleißig und engagiert.

Buchtipp

Astrologie: Das Praxis-Handbuch um Herr über Ihr eigenes Schicksal zu werden*

* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt news.at von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.