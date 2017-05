Beim Abschied vom langjährigen Kapitän Francesco Totti hat AS Roma am Sonntag den Vize-Meistertitel und damit einen direkten Platz in der Fußball-Champions-League erkämpft. Roma besiegte zum Saisonschluss der Serie A den CFC Genua mit 3:2 und verteidigte erfolgreich Platz zwei in der Tabelle vor dem SSC Napoli, der mit 4:2 bei Sampdoria Genua gewann. Juventus Turin stand bereits als Meister fest.

Im erstmals seit Monaten mit 70.000 Besuchern ausverkauften Stadio Olimpico nahm Totti vor allem in der 54. Minute die Ovationen entgegen, als er beim Stand von 1:1 für Mohamed Salah eingewechselt wurde. Er stand kaum 20 Minuten auf dem Platz, als Daniele Rossi den Treffer zum 2:1 erzielte. Zwar sorgte Darko Lazovic für Genua noch einmal für den Ausgleich (79.), doch Diego Pellegri erlöste die Roma in der Schlussminute mit seinem Treffer zum 3:2.

© Reuters / Stefano Rellandini Emotionaler Abschied für Totti

Der 40-jährige Totti erzielte in 786 Spielen 307 Tore für AS Rom. Fast 25 Jahre blieb der Weltmeister von 2006 dem Hauptstadt-Club treu und brach fast jeden Vereinsrekord. 2001 wurde er italienischer Meister, gewann zweimal den Supercup und zweimal den Cup.

© imago/Independent Photo Agency Int. Francesco Totti mit seiner Ehefrau und den drei Kindern

"Ich fühle, dass meine Liebe zum Fußball damit nicht aufhören wird: Es ist eine Leidenschaft, meine Leidenschaft", hatte Totti schon vor dem Spiel in einer emotionalen Facebook-Nachricht verkündet. Er könne diese Passion einfach nicht abstreifen, schrieb der von den Fans hoch verehrte Roma-Star.