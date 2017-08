Sechs Firmen der Wozabal-Gruppe brauchen ein Sanierungsverfahren. Knapp 800 Mitarbeiter und 680 Gläubiger sind betroffen.

Seit Mitte August 2017 ist es bei Wozabal kein Geheimnis mehr, dass die Firmengruppe des Textilreinigers und Anbieters von Mietwäsche und Berufskleidung in argen finanziellen Schwierigkeiten steckt. 725 Löhne für Juli konnten nicht ausbezahlt werden, 792 Jobs sind insgesamt betroffen. Die Hausbanken haben die Konten gesperrt, nachdem zwei seit Jahresbeginn eingeschaltete Sanierungsexperten das Unternehmen Anfang August unverrichteter Dinge wieder verlassen haben.

104 Millionen Euro Schulden

Per Juli 2017 weisen die sechs insolventen Firmen Verbindlichkeiten von zusammen 104,1 Millionen Euro in den Büchern aus. Darin enthalten sind auch sogenannte Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 30,5 Millionen Euro, also Schulden, die intern gegenüber anderen Firmen der Wozabal Gruppe bestehen. Die Schulden gegenüber externen Gläubigern belaufen sich daher auf rund 73,6 Millionen Euro. Der größte Teil dieser Verbindlichkeiten besteht gegenüber Banken, Leasingfirmen, Lieferanten und Dienstnehmern.

Firmenchef Christian Wozabal (46) zeigte sich trotzdem zuversichtlich, die Insolvenz abwenden zu können, was sich nach bereits kurzer Zeit als nicht machbar herausgestellt hat. Heute wurden Insolvenzanträge gestellt. Wie KSV1870 berichtet, kommt es damit zur größten Insolvenz seit 4 Jahren in Oberösterreich nach der Pleite der Drogeriekette „dayli“ im Juli 2013.

Es wurden Anträge auf Eröffnung von Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestellt. Diese Insolvenzanträge betreffen folgende 6 Firmen der Wozabal-Gruppe:

Wozabal Management GmbH,

4040 Linz, Freistädterstr. 230



4040 Linz, Freistädterstr. 230 Wozabal Textilservice GmbH & Co KG,

4040 Linz, Freistädterstr. 230

4040 Linz, Freistädterstr. 230 Wozabal MPZ Medizinproduktezentrum GmbH & Co KG,

4040 Linz, Freistädterstr. 230

4040 Linz, Freistädterstr. 230 Wozabal Textile Logistik GmbH & Co KG,

4040 Linz, Freistädterstr. 230

4040 Linz, Freistädterstr. 230 Wozabal Sterilgut – Systeme GmbH & Co KG,

4860 Lenzing, Atterseestr. 97

4860 Lenzing, Atterseestr. 97 Wozabal Mietberufsbekleidung GmbH & Co KG,

4860 Lenzing, Atterseestr. 99

Standorte der Firmen befinden sich Linz, Enns, Lenzing und Rankweil, weiters besteht ein Verteilerzentrum in Wien.

Nicht von der Insolvenz betroffen sind folgende weitere Firmen der Wozabal-Gruppe:

Wozabal Textile Vollversorgung GmbH & Co KG,

5630 Bad Hofgastein, Gallwiesweg 28

5630 Bad Hofgastein, Gallwiesweg 28 Wozabal Textile Vollversorgung GmbH,

5630 Bad Hofgastein, Gallwies 11

5630 Bad Hofgastein, Gallwies 11 Umlauft Textilservice GmbH,

9020 Klagenfurt, Umlauftstr. 2

9020 Klagenfurt, Umlauftstr. 2 Wozabal s.r.o.

37001 Ceské Budejovice, Novoradská 1683/36 (Tschechien)