Depeche Mode beehren Wien

Überaus erfolgreich war die "Global Spirit Tour" von Depeche Mode, mit der die Briten rund 500.000 Fans allein in Deutschland und der Schweiz begeisterten. In der zweiten Runde der Tour beehrt die Band rund um Frontman Dave Gahan auch Wien. Am 4. Februar spielen die Synthie-Popper in der Wiener Stadthalle.

Depeche Mode kommen im Februar 2018 in die Wiener Stadthalle. Die "Global Spirit Tour" der britischen Band wurde um mehrere Termine erweitert, darunter in Wien am 4. Februar. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Die "Global Spirit Tour" begleitet das 14. Studioalbum der Band mit dem Titel "Spirit", das im März veröffentlicht wurde. Es war die erste neue Musik von Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher seit vier Jahren ("Delta Machine"). Für die Aufnahmen zu "Spirit" arbeitete die Band erstmals mit dem Produzenten James Ford (Simian Mobile Disco) zusammen, unter dessen Regie in den vergangenen Jahren u.a. Alben von Florence & The Machine, Arctic Monkeys und Foals entstanden waren. Gahan sagte bei einem Termin in Mailand, Ford habe es geschafft, Depeche Mode auf ein anderes Level zu bringen.



Gebrochen hat die 1980 gegründete Band auf der neuen Platte aber keinesfalls mit ihrem Stil. Noch immer wummert, summt und hackt es elektronisch, was ab und an nur durch natürlichen Klavier-Sound durchbrochen wird. Die Stimmung von "Spirit" ist bedrückend, düster, stellenweise bedrohlich. Der Soundtrack für unsere Zeit, könnte man meinen. Und diesen bringen die Briten am 4. Februar nach Wien in die Stadthalle. Natürlich gepaart auch mit all den alten Hits wie "Personal Jesus", "Everything Counts" und Co.