Jetzt mitmachen und die idealen Produkte für den Frühjahrsputz sichern. Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern auch 2 Putzsets.

Mit den AJAX Produkten gelingt der Frühlingsputz schnell und einfach. Schrubben war gestern. Mühelos löst der wirkungsvolle Allzweckreiniger Verschmutzungen. Mit nur einem Wisch erstrahlen sämtliche Oberflächen in streifenfreiem Kristallglanz. So sparen wir mit AJAX viel Zeit und Kraft – und sogar Ressourcen. Denn mit 30 % weniger Plastikmüll* schont AJAX auch unsere Umwelt. Gründliche Tiefenreinigung sorgt für hygienische Sauberkeit, die man auch riechen

kann. Die AJAX Produkte erfüllen die gereinigten Räume mit einemfrischen, floralen Duft, der bis zu 24 Stunden anhält. So holen wir den Frühling in unser Zuhause.



© Colgate/Ajax

Einfach mitmachen für ein sauberes, reines und duftendes Zuhause.

*im Vergleich zur bisherigen AJAX-Flasche

AJAX Antibakteriell vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Einfach Formular ausfüllen und gewinnen.

Viel Glück!

Mitmachen und gewinnen - so einfach geht's:

Einsendeschluss: 25.05.2018

Kontakt: * Vorname * Nachname * Geburtsdatum * Adresse * Hausnummer * PLZ * Ort Mobil-Telefon * E-Mail * Geschlecht Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten zu Zwecken der Übermittlung von Informations- und Werbematerial (via SMS, E-Mail, Telefon, Post) von der Verlagsgruppe News GmbH und der news networld internetservice GmbH über deren Produkte und Aktionen verwendet werden können. Die Gewinner stimmen weiters zu, dass deren Daten zwecks Zusendung des Preises an den jeweiligen Sponsor des Preises weitergegeben werden dürfen. Die Gewinner erklären sich mit der zeitlich, örtlich und hinsichtlich des Mediums unbeschränkten Veröffentlichung und Verwendung ihres Namens sowie eines eventuellen Siegerfotos ohne weitere Zustimmung und ohne Bezahlung einverstanden. Die Verlagsgruppe News GmbH und die news networld internetservice GmbH haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo <AT> news.at oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden. Einsendeschluss: 25.05.2018