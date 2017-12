Wohnen ist mehr als nur vier Wände und ein Dach über dem Kopf. Wohnen ist Wohlfühlen, Wohnen ist Ausdruck. Die Jury rund um "Schöner Wohnen"-Chefredakteurin Bettina Billerbeck hat die besten Wohnkonzepte der deutschen Interior-Szene für 2018 gekürt. Wir präsentieren fünf Wohntrends fürs kommende Jahr.

Pimp your wall

Bei dem Wort Tapete denken wir schnell mal an ein wandfüllendes, grün-braunes Wirrwarr an Blättern und Geäst, das dem Zimmer einen Hauch von Dschungel verpassen soll. Oder an die zartrosa Blüten, die Omas dezent in Beige gehaltene Wände zieren. Es geht aber auch anders!

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

In den letzten Jahren hat die Tapete ein regelrechtes Revival erlebt. Heute präsentiert sie sich als wohl überlegt eingesetzter Hingucker, der sich - egal ob in gedeckten Farben oder in strahlendem Gold - perfekt in den Raum einfügt.

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Naturbelassen

Das Motto lautet: Back to the roots! Wer braucht schon einen auf Hochglanz polierten Tisch, wenn die ungehobelte Variante doch ungleich charmanter ist?! Risse in der Oberfläche, Ecken und Kanten, wie die Natur sie geschaffen hat ... all das erzählt eine Geschichte und verleiht dem Möbel Charakter.

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Also: Packen Sie die Schleifmaschine und den Lackpinsel schnell wieder weg. Möglichst naturbelassene Materialien stehen nämlich auch heuer wieder ganz hoch im Kurs.

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Raum für Kreativität

Weiße Wände schön und gut. Doch warum nicht auch ein bisschen Raum für Kreativität lassen? Eine mit Tafelfarbe lackierte Platte leistet hier gute Dienste. Einmal drüberwischen - und schon ist wieder Platz für Neues da.

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Und auch das eine oder andere Fundstück aus der Natur kann schnell zu einem hübschen Hingucker arrangiert werden. Die herbstliche Deko passt sich übrigens perfekt in das Gesamtbild des Raums ein: Die Mauer ist nicht verputzt, sondern nur weiß gestrichen. Auch hier gilt wieder: Verstecken Sie die Struktur diverser Materialien nicht, sondern setzen Sie sie gekonnt in Szene.

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Boxenstopp

Designermöbel waren gestern. Wer sich heute ein stylisches Zuhause zaubern will, braucht keinen Patzen Geld, sondern nur eine kreative Ader - oder eben die richtigen Tipps. Eine Palette, die als Bettunterlage herhält, ein Regal, das Pflanzen und alte Arzneifläschchen beherbergt, und ein Koffer, der Stauraum für Krimskrams bietet. Entzückend, oder?

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Die Möglichkeit, eigentlich dem Transport zugedachte Kisten in den vier Wänden einzusetzen, sind vielfältig. Hier dienen die Boxen als praktische Wandregale. Günstig und originell.

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Farbakzente

Lass die Sonne rein! Helle Farbtupfer hier und da hauchen der Wohnung das Gefühl des ewigen Sommers ein. Vor einer in der Komplementärfarbe gestrichenen Wand kommen derartige Farbakzente ganz besonders zur Geltung.

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Selbe Farbe, anderes Wohngefühl. Im Zusammenspiel mit dem gedeckten Grau vermittelt das satte Gelb ein wohliges Gefühl an Wärme. So oder so: Setzen Sie in Ihrer Wohnung auf sonnige Farben. Ihr Gemüt wird es Ihnen danken!

© Schneider-Rading, Best of Interior 2018, Callwey

Das Buch

© Callwey Verlag

Bereits zum dritten Mal hat der Callwey Verlag den Award "Best of Interior" ausgelobt. Aus den zahlreichen Einreichungen hat die Expertenjury die besten Beiträge ausgewählt. Die schönsten Wohnkonzepte der deutschen Interior-Szene für 2018 dokumentiert das Buch "Best of Interior" von Tina Schneider-Rading.

Hardcover, 41,10 Euro, ISBN: 978-3-7667-2285-0