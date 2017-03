Sie haben sich bestimmt schon einmal gefragt, wie viel Urin sich in einem gewöhnlichen Schwimmbecken befindet. Nun, Forscher der kanadischen Universität Alberta hat dieses Thema derart interessiert, dass sie eine kleine Studie durchgeführt haben. Das Ergebnis ist, um es auf gut Österreichisch zu sagen, alles andere als g'schmackig. Wenn Sie also die Freude am Besuch öffentlicher Bäder behalten wollen, sollten Sie jetzt nicht weiterlesen.

Die Forscher untersuchten 31 Schwimmbecken und Whirlpools in zwei kanadischen Städten. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass sich in einem Becken normaler Größe 75 Liter Lulu befindet. Je kleiner der Pool, desto geringer natürlich auch die Pipi-Menge. So fanden sie in nicht ganz so großen Becken 30 Liter Urin.

Nun werden Sie vielleicht sagen: Macht doch nichts! Denn immerhin ist Urin steril. Stimmt. Vermischt sich die Körperausscheidung allerdings mit den Chemikalien, die dem Wasser in der Regel beigemengt sind, sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. In dieser Kombination kann Urin nämlich sehr wohl gesundheitsschädlich sein.

Die Gesundheitsbehörden von Alberta jedenfalls erklärten, sie würden sich die Ergebnisse der Studie "genau anschauen". Und bis dahin heißt es wohl: Augen zu und durch!

