"Kann ich hier für immer bleiben?", schrieb Viktoria unter das Foto der traumhaften Unterkunft in Südafrika, das sie auf Instagram postete. Über 38.000 Nutzer fanden den Ausblick auf den Tafelberg in Kapstadt ebenso toll, verpassten der Aufnahme einen Like und kürten sie so zu einer der zehn beliebtesten Fotos des Jahres 2017 auf dem Instagram-Profil von Airbnb. Das sind die Top 10.

Platz 10: Penthouse mit Blick über Kapstadt, Südafrika

Platz 9: "Cliff House" in Mollymook, Neu-Süd-Wales, Australien

Platz 8: Appartement in Paris





Platz 7: Stadt-Baumhaus im US-Bundesstaat Georgia

Platz 6: "Vondel House" in Amsterdam

Platz 5: Stadt-Baumhaus im US-Bundesstaat Georgia

Platz 4: "Best Place to be" in Tulum, Mexiko

Platz 3: Unterkunft am Superior Pebble Beach in Lutsen, Minnesota

Platz 2: "Little Owl"-Hütte im Gifford Pinchot National Forest, Washington

Platz 1: Toms und Paiges "Tye House" in Skykomish, Washington