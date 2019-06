Da nun wettertechnisch endlich der Sommer in Wien Einzug gehalten hat, kann nun beruhigt die Open-Air-Kinosaison gestartet werden. Hier eine Auwahl an Sommerkinos quer durch Österreich.

Wien

VOLXkino

Der Anfang wurde bereits gemacht, schon seit Ende Mai tourt das "VOLXkino" - heuer in der 30. Saison - durch die Bezirke der Stadt und lädt zum Gratisfilmschauen. Das Konzept: Die Leinwand wird auf öffentlichen Plätzen oder Märkten und sogar am Stadtrand ausgerollt - also an jenen Orten, an denen sonst nicht so viel Kino passiert. Gezeigt wird bis 16. September eine Mischung aus zeitlosen Klassikern, österreichischen Filmen und Dokumentationen.

Einige Beispiele aus dem Programm: die Austro-Doku "Ausländer raus! Schlingensiefs Container", "The Sisters Brothers" mit Joaquin Phoenix und Jake Gyllenhaal oder "Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte". Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Gemeindebaus (1919 wurde mit der Errichtung des ersten städtischen Wohnbaus gestartet, Anm.) macht das "VOLXkino" heuer auch in sechs Gemeindebauten halt. Ein weiteres Special ist unter anderem das "Stumm & Laut"-Filmfest am Columbusplatz, bei dem vom 22. bis 24. August historische Stummfilme mit Livemusik gezeigt werden.

Kino am Dach

Auch das "Kino am Dach" läuft bereits. Die Freiluftveranstaltung wird auf der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz abgehalten. Dort werden bis 8. September rund 100 Filme aus diversen Genres gezeigt - von der französischen Komödie "Monsieur Claude 2" über die US-Doku "Generation Wealth" bis hin zu österreichischem wie Eva Spreitzhofers "Womit haben wir das verdient?", ein Film der sich mit dem Thema "Kopftuch" auseinandersetzt .

Zwei inhaltliche Specials gibt es heuer anlässlich von 50 Jahre Mondlandung und 30 Jahre Mauerfall. Am 21. Juli, auf den Tag genau ein halbes Jahrhundert nach dem historischen Ereignis am Erdtrabanten, wird zum Beispiel Duncan Jones Science-Fiction-Werk "Moon" gezeigt. Mit "Good Bye, Lenin!" wird wiederum dem Anfang vom Ende der DDR Tribut gezollt.

Frameout im MQ

Am 12. Juli startet im Museumsquartier das Freiluftkino "Frameout" - bei freiem Eintritt bis Ende August freitags im Haupthof und samstags in Hof 8. Dann wird bei Einbruch der Dunkelheit Heimisches und Internationales gezeigt. Das konkrete Programm ist noch nicht bekannt. Auf der Webseite stellen die Veranstalter für heuer aber eine besonders große Vielfalt in Aussicht.

Arena-Sommerkino

Beliebt ist auch das "Arena-Sommerkino" auf dem gleichnamigen Event-Areal in der Baumgasse. Dort wird an mehreren Terminen (15., 16.,17., 19. und 21. bis 28. August) Unterhaltendes oder auch Lehrreiches gezeigt - von "Waldheims Walzer" bis hin "The Rocky Horror Picture Show". Fast schon im Kontrast dazu ist die Location des "Kino im Kammergarten" vor der Orangerie des Unteren Belvederes. Unter dem Motto "Grünblick" werden dort vom 1. bis 25. August Filme rund ums Blühen, Wachsen und Gedeihen gezeigt. Der Eintritt ist mit gültigen Museumsticket oder der Belvedere-Jahreskarte möglich.

dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival

Gegen freie Spende können Cineasten das "dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival" im Volkskundemuseum in der Josefstadt besuchen - bei Schönwetter im Garten, bei Schlechtwetter im Großen Saal im ersten Stock des Hauses. Die Veranstaltung läuft von 31. Juli bis 30. August. Schon zuvor, von 4. bis 25. Juli, gibt es mit dem "dotdotdot 4plus" ein Kurzfilmfestival für Kinder ab 4 Jahren.

Kaleidoskop am Karlsplatz

Auch der Wiener Karlsplatz dient wieder als Location für Freiluft-Filme. Von 28. Juni bis 19. Juli läuft das neue Filmfest "Kaleidoskop" bei freiem Eintritt. Es handelt sich um das Nachfolgeprojekt von "Kino unter Sternen". Insgesamt werden 31 österreichische und internationale Produktionen gezeigt, angefangen von Spiel- über Dokumentar- bis hin zu Kurzfilmen. Allen gemein ist: Sie sollen die Vielfalt der Stadtgesellschaft, der Lebensentwürfe und Narrative vor Augen führen.

Kino wie noch nie

Das von manch einem als das schönste Freiluftkino Wiens titulierte "Kino wie noch nie" am Augartenspitz startet am 27. Juni in die Saison. Bis 25. August gibt es beliebte Filme aus dem vergangenen Kinojahr wie auch aktuelle österreichische und internationale Premieren. Als Beispiele seien "Bohemian Rhapsody" mit Oscar-Preisträger Rami Malek oder "Das melancholische Mädchen" als Premiere genannt. Ein Teil des Programm ist ebenfalls der Mondlandung bzw. dem Thema "Tanz und Film" gewidmet. Auch die Reihe "Cinema Sessions" findet heuer wieder statt - gleich zum Auftakt mit dem Klassiker "Cafe Elektric", musikalisch untermalt von Ernst Molden und Karl Soyka.

Filmfestival am Rathausplatz

Nicht nur bei Filmfans beliebt, sondern auch als sommerlicher After-Work-Hotspot bekannt ist das Filmfestival am Rathausplatz, das heuer am 29. Juni startet. Während sich die Massen an den diversen Gastro-Ständen laben und an Cocktails nippen, gibt es filmische Untermalung mit den Schwerpunkten Musik, Oper und Tanz. Bis 1. September stehen unter anderem Aufzeichnungen von "Aida", "Nussknacker" oder auch einem Ed-Sheeran-Konzert auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Burgenland

Im südburgenländischen Bildein (Bezirk Güssing) lädt der Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Kommunikation im Pinkaboden (Kukuk) auch heuer wieder zum traditionellen Mondscheinkino . Am 5., 12. und 19. Juli sind die Komödien "Book Club", "Love Machine" und "Docteur Knock" zu sehen. Die Besucher können es sich dabei auf Couches und Liegestühlen am Gelände des Picture On Festivals zwischen Kirchturm und WeinKulturHaus bequem machen. Filmstart ist jeweils um 21.15 Uhr, bei Schlechtwetter findet das Sommerkino im WeinKulturHaus statt. Eintritt: Freie Spende.

Kärnten

Burghof Klagenfurt

In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt verwandelt sich auch heuer wieder der Burghof in einen Freiluftkinosaal. Von 19. Juli bis 28. August werden an die 40 Filme gezeigt. Das Programm ist noch nicht zu 100 Prozent fixiert - wie Organisator Bernhard Gutschier auf APA-Anfrage sagte, können sich die Zuschauer auf Klassiker ebenso freuen, wie auf Filme aus den 90ern, einige neue Streifen, die erst im Juli und August in Kino sind, aber auch Filme, die erst im Herbst starten. Da man im Burghof auch unter den Arkaden sitzen kann, finden die Vorstellungen auf der 140 Quadratmeter großen Leinwand bei jedem Wetter statt.

Villach

In Villach gibt es gleich zwei Gelegenheiten, Filme unter freiem Himmel anzusehen. Beim Kinosommer Drobollach am Faaker See werden von 18. Juni bis 23. Juli die 80er-Jahre zelebriert: Mit "Ghostbusters", "Ein Fisch namens Wanda", "Rocky IV" oder "Saturday Night Fever". Von 7. bis 31. August lockt der Kinosommer Villach in den Renaissancehof der Musikschule - mit breit gefächertem Programm, verspricht Organisator Fritz Hock: "Monsieur Claude 2", "The Dead Don't Die" oder "Die fabelhafte Welt der Amelie" stehen ebenso am Programm, wie der neue "König der Löwen", "Green Book", "Bohemian Rhapsody" oder "A Star is Born". "Apollo 11" heißt eine Dokumentation über die erste Mondlandung, und am 21. August gibt es eine Kooperation mit dem Carinthischen Sommer: Ein Stummfilm mit dem Titel "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" aus dem Jahr 1926 wird live vertont.

Niederösterreich

Niederösterreich bietet Sommerkino an mehr als 30 Spielorten von Waidhofen a.d. Thaya bis Feistritz am Wechsel und von St. Peter i.d. Au bis Hainburg. Gezeigt werden laut der Website www.sommerkinoe.at "hochwertiges europäisches Programmkino, Dokumentar-, Kinder- und Kurzfilme, Blockbuster aus Hollywood und natürlich wie jedes Jahr zeitgenössisches österreichisches Kino aus dem Programm der diesjährigen Diagonale".

Schon angelaufen ist das Sommerkino 2019 u.a. im Filmhof Wein4tel in Asparn a.d. Zaya und im idyllischen Innenhof von Schloss Tribuswinkel in Traiskirchen. Zu den Locations in diesem Jahr zählen zudem etwa der Dornröschenpark in Groß Gerungs, die Wiese vor dem Kesselhaus in Krems oder der Schlosspark in Kottingbrunn . Die allerletzte Vorstellung beim Sommerkino 2019 in Niederösterreich gibt es am 29. September mit "Bohemian Rhapsody". Der Film, der den schillernden Rockvirtuosen Freddie Mercury beeindruckend zum Leben erweckt, wird auch in Asparn, Biedermannsdorf, Eggenburg, Kottingbrunn, Bad Fischau und Krems gezeigt.

Oberösterreich

In Oberösterreich haben wieder einige über das gesamte Bundesland verteilte Kinos Sommerschienen, die meist ein Programm quer durch den cineastischen Gemüsegarten, garniert mit ein paar Premieren, beinhalten. Open-Air-Kino im wahrsten Sinne des Wortes wird in Linz von 4. Juli bis 5. September in den luftigen Höhen des voestalpine open space am Dach des OÖ. Kulturquartier geboten. Erdgebundener ist das FilmFestiWels von 4. Juli bis 18. August im Schießerhof in der Innenstadt, das traditionell Film- mit kulinarischem Street-Food-Genuss verbindet.

In Vöcklabruck wird von 1. Juli bis 9. August der Arkadenhof des Stadtcafes bespielt. Von 11. Juli bis 6. August kommen frischluftaffine Filmfans in Steyr auf ihre Rechnung, der Innenhof des City Kinos, der Dominikanerhof und der Schlossgraben Lamberg werden zu Kinosälen unter freiem Himmel. In Freistadt wird ab 27. Juni bis 20. August Sommerkino geboten, etwa in der Salzgasse sowie an Locations in der Umgebung der Stadt. Und in St. Oswald im Mühlviertel gibt es von 3. Juli bis 7. August Filme bei der Braunberghütte zu sehen.

Salzburg

Salzburg Stadt und Land

Fans von Freiluftkinos haben im Sommer in Stadt und Land Salzburg eine große Auswahl. Mehr als 50 Filme sind in (Bier-)Gärten, auf Terrassen und Plätzen oder in Burghöfen zu sehen. Allerdings geht das beliebte "Sternenkino" am Kapitelplatz in der Stadt Salzburg wegen Terminkollisionen heuer voraussichtlich nicht über die Bühne. "Nächstes Jahr wird es wieder fix stattfinden", hieß es seitens der "Initiative Filmkunst" auf APA-Anfrage.

Das Salzburger Filmkulturzentrum "Das Kino" hat in Kooperation mit Institutionen und Firmen rund 40 Sommerkino-Filme ausgewählt. Unter dem Titel "Live im Park" werden in Zusammenarbeit mit dem Jugendbüro der Stadt Salzburg im Salzburger Volksgarten vier Filme präsentiert - vom deutschen Melodrama "In den Gängen" (17. Juli) über die US-amerikanische Filmbiografie "Don't Worry" (24. Juli) und das deutsche Liebesroadmovie "303" (31. Juli) bis zur US-Eislaufsatire "I, Tonya" (7. August).

Burgen und Schlösser

In Kooperation mit dem Filmkulturzentrum "Das Kino" laden die Salzburger Burgen & Schlösser im Juli und August zum "Kino unter den Sternen" auf die Burg Hohenwerfen, die Burg Mauterndorf und die Festung Hohensalzburg ein. Das Genre ist breit gefächert und reicht vom Salzburg-Krimi "Das Dunkle Paradies" und dem preisgekrönten, biografischen Filmdrama "Bohemian Rhapsody" über die Dokumentationen "Weit" und "Cerro Torre" bis zum Disney-Klassiker "Cinderella" und dem Hollywood-Musical "Mamma Mia!". Die Filme werden an insgesamt neun Terminen ab 20.30 Uhr aufgeführt. Erwachsene zahlen sechs Euro, für Kinder ist der Eintritt frei. www.salzburg-burgen.at.

Mondscheinkino

Ebenfalls in Kooperation mit "Das Kino" veranstaltet das Museum der Moderne (MdM) Salzburg ein "Mondscheinkino" von 3. bis 8. September. Gezeigt werden Spielfilme zum Thema Mond im Rahmen der Ausstellung des MdM "Fly Me to the Moon. 50 Jahre Mondlandung" jeweils um 20.30 Uhr auf der Skulpturenterrasse des Museums am Mönchsberg. Das Kombiticket inklusive Museumseintritt kostet zwölf Euro, das Kinoticket ohne Museumseintritt acht Euro.

Sunset Kino

Liebhaber von Avantgarde-Filmen kommen auch heuer wieder beim "Sunset Kino" des Salzburger Kunstvereins von 24. Juli bis 21. August jeden Mittwoch nach Sonnenuntergang bei freiem Eintritt auf ihre Rechnung. Das heurige Programm steht unter dem Motto "Storytelling", inspiriert von der Sommerausstellung "Der Oylem iz a Goylem" des israelischen Videokünstlers und Filmregisseurs Omer Fast im Kunstverein. Picknick-Tische und eine Bar stehen für die Besucher bereit, Essen kann laut Veranstalter selbst mitgebracht oder im Cafe Cult erworben werden.

Europapark

Ein Open-Air-Kino gibt es auch auf der Piazza des Salzburger Einkaufszentrums Europark. Das Oval zeigt im August in Kooperation mit dem "Das Kino" Publikumslieblinge wie "A Star is Born", "Bohemian Rhapsody" und "Monsieur Claude und seine Töchter 2". Freiluftkino im Biergarten bietet die Trumer Privatbrauerei in Obertrum gemeinsam mit dem "Das Kino" vom 4. Juli bis 8. August jeden Donnerstag ab circa 21 Uhr an. Im Fokus des "Trumer Sommer Kino" sind internationale und österreichische Filmhighlights. Auf dem Brauereigelände stehen ab 19 Uhr "Foodtrucks" zur Verköstigung der Gäste bereit.

Steiermark

Im Innenhof des Grazer Lesliehofs hat bereits am 1. Juni das "Leslie Open 2019" gestartet. Das Open-Air-Kino im Joanneumsviertel bietet bis zum 31. August täglich eine abendliche Vorstellung. Organisator Oliver Binder-Krieglstein ordnete gegenüber der APA die gebotenen 75 Filme dem Bereich des "gepflegten Mainstream" zu. Zu sehen sind Komödien und Romanzen ebenso wie Musical und Thriller aus dem aktuellen und dem vergangenen Jahr.

Vom 6. bis zum 25. August wird ein besonderer Schwerpunkt auf europäisches Filmschaffen gelegt. Montags gibt es "Adventure & Outdoor"- Specials , am 2. Juli findet die "GrazerKurzFilmNacht" mit Grazer Filmen statt. Filmstart ist im Juni und Juli jeweils um 21 Uhr, im August um 20.30 Uhr. Platz gibt es für 220 Besucher, davon können 20 im Liegestuhl Platz nehmen. Im Vorverkauf kosten die Karten sieben Euro. www.wanderkino.com/

Bei freiem Eintritt sind auf der Grazer Murinsel bis zum 28. August jeweils Mittwochs "all time favourites" zu erleben. Das vom Grazer Rechbauerkino ausgewählte Programm reicht vom Tanzfilm mit Fred Astaire und Ginger Rogers aus dem Jahr 1935, Christopher Lee als Graf Dracula bis zur "Rocky Horror Picture Show" und Johnny Depp im Wilden Westen. Die Filme laufen in Originalsprache mit Untertitel. Das Screening startet um 21 Uhr, im August schon um 20 Uhr. www.uncut.at/graz/events/murinsel19.php

Tirol

Kino unter Sternen in Innsbruck

Im Innsbrucker Zeughaus findet das traditionsreiche Open-Air-Kino "Kino unter Sternen" vom 1. bis zum 31. August statt. Im historischen Ambiente des ehemaligen Waffenlagers von Kaiser Maximilian werden auf einer über 160 Quadratmeter großen Leinwand insgesamt 31 Filme gezeigt. Das Programm für heuer stand vorerst noch nicht endgültig fest, traditionell wird aber ein breites Spektrum von Klassikern bis hin zu aktuellen Filmen gezeigt.

Swarovski Kristallwelten

In den Swarovski Kristallwelten in Wattens findet auch heuer wieder von 1. bis zum 31. August das "Sommerkino im Riesen" statt. Täglich werden zwei Vorführungen gezeigt - ein Kinderfilm am Nachmittag in deutscher Sprache und eine Abendvorstellung um 20.15 Uhr im Originalton mit Untertiteln. Für die Kinder steht unter anderem "Wall-E", "Findet Nemo" oder "Peter Pan" am Programm. Bei den Abendvorstellungen wird ein bunter Mix quer durch alle Genres gezeigt, von "Moulin Rouge" über "Django Unchained" bis hin zu "Bohemian Rhapsody". Im Rahmen des Rumer Sommerfestivals vom 8. bis 14. Juli wird es heuer auch Open-Air Kinovorführungen geben. Neben den Oscar-Gewinnern "Green Book" und "Free Solo" werden auch "Mamma Mia 2" und " Ralph Reichts 2" dargeboten.

Vorarlberg

Alpinale

Vorarlberger Filmfreunde freuen sich diesen Sommer schon zum 34. Mal auf das Kurzfilmfestival Alpinale in Nenzing. 30 internationale und vier Vorarlberger Kurzfilme, ausgewählt aus über 1.000 Einreichungen, werden von 6. bis 10. August gezeigt. Eine Jury und das Publikum wählen die besten Werke in mehreren Kategorien, die Siegerfilme werden mit dem "Goldenen Einhorn" prämiert und am Samstagabend noch einmal gespielt.

Rankweil

In Rankweil heißt es im August wieder "Filme unter Sternen": Von 7. bis 9. August und von 21. bis 30. August 2019 laden Altes Kino und Marktgemeinde jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 21 Uhr auf den Marktplatz. 600 Sitzplätze stehen zur Verfügung, ebenso wie Kissen, Decken und Kulinarisches für einen gemütlichen Filmabend.

Kino am See - Bodensee

Kinovergnügen vor malerischer Bodenseekulisse bietet "Kino am See - hardmovie" in Hard. Von 4. bis 7. Juli gibt es drei Dramen und eine Komödie auf Großleinwand zu sehen. Das Filmvergnügen wird musikalisch und kulinarisch umrahmt.

Dornbirn

Zum dritten Mal veranstaltet heuer der Dornbirner Spielboden seine "Lichtspiele am Dach". Am 4., 5. und 6. Juli wird auf dem Dach eines Parkhauses im Rhomberg-Areal "Gegen den Strom" im isländischen Original mit Untertiteln gezeigt. Liegestühle, Snacks und Drinks sorgen für sommerliches Flair - sollte es doch regnen, wird der Film im Spielboden vorgeführt. Kino mit Kopfhörern gibt es am 2. August beim "Silent Cinema" der Stadt Dornbirn am Marktplatz.