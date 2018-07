Das Wirtschaftsmagazin "trend" veröffentlicht das Ranking „Die 100 reichsten Österreicher“. Wie in den vergangenen Jahren führen die Familien Porsche und Piech die Rangliste klar an.

Ihr in Stiftungen eingebrachtes Vermögen beträgt gut 39 Milliarden Euro. Die Aktien des VW-Konzerns, an dem die Familien über die Porsche SE Haupteigentümer sind, haben trotz des Abgasskandals gegenüber dem Stichtag des Vorjahres deutlich zugelegt, was hauptverantwortlich für den Zuwachs ist.

Zwei Selfmade-Milliardäre ganz vorne dabei

Auf den Stockerlplätzen des trend-Rankings folgen zwei Selfmade-Milliardäre: Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit einem geschätzten Vermögen von knapp 12,5 Milliarden Euro und der Novomatic-Eigentümer Johann Graf (6,7 Milliarden). Ein dritter superreicher Selfmade-Unternehmer, der in den vergangenen Wochen durch spektakuläre Deals von sich reden machte, verbesserte sich um zwei Ränge: Immobilien- und Handelstycoon René Benko, Mehrheitsgesellschafter der Signa Gruppe, liegt auf Platz 8 (3,8 Milliarden Euro).



Gute Weltkonjunktur macht sich bemerkbar

Generell hat sich der Besitz der Reichsten – der in der Hauptsache in Unternehmensbeteiligungen besteht – in den meisten Fällen im Vergleich zum Vorjahr wieder kräftig vermehrt. Die gute Weltkonjunktur ließ die Unternehmensgewinne sprudeln, was auch die Firmenwerte in die Höhe trieb. Boomende Börsen und weiter steigende Immobilienpreise wirkten sich positiv auf die Wertpapier- und Immo-Portfolios aus. So stiegen KTM-Boss Stefan Pierer (Platz 32) und Michael Tojner (Platz 37), Eigentümer des Montana-Tech-Konzerns, aufgrund der guten Wertentwicklung ihrer Unternehmen in den Club der Milliardäre auf.

So viel besitzen die 100 reichsten Familien

Laut trend bringen es die 100 reichsten Familien in Österreich zusammen auf ungefähr auf 170 Milliarden Euro. Das entspricht rund 24 Prozent des Gesamtvermögens aller Österreicher. Die Boston Consulting Group (BCG) gibt die Zahl der heimischen Superreichen, die über 100 Millionen Dollar frei verfügbar haben, mit 306 an.