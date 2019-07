Haben Sie sich auch schon älter gemacht?

Ab und an geben sich Prominente jünger, als sie in Wahrheit sind - jetzt gibt es den umgekehrten Trend: Promis und Normalos machen sich derzeit in Massen um teilweise Jahrzehnte älter. Schuld ist die App #FaceApp.

Die "FaceApp", die es schon seit einigen Jahren gibt, bearbeitet die Bilder der Nutzer und zeigt, wie diese etwa als Pensionisten oder mit Bart aussehen könnten. Einige Filter sind dabei kostenpflichtig. Der Trend war gestern nicht mehr aufzuhalten und massenweise Postings oder WhatsApp-Nachrichten wurden damit versendet - sehr zum Spaß aller.

Auch Promis machen mit

Auch die Promis machten fleißig mit: Der Kanadier Drake (32) postete am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram ein Foto mit grauen Haaren und grauem Bart. Der britische Sänger Sam Smith (27) schrieb zu seinem Rentner-Ich: "Großvater oder Großmutter? Ich nehme beides." Die Gesichts-App probierten unter anderem auch Sänger Charlie Puth, DJ Felix Jaehn, Rapperin Iggy Azalea oder Komiker Kevin Hart aus.

Künstliche Intelligenz im Einsatz

Für die Manipulation der Gesichtszüge kommt den Entwicklern zufolge eine künstliche Intelligenz zum Einsatz, die bestimmte Merkmale erkennt und verfremdet. Die Computerzeitschrift "Chip" warnte, dass die Bilder zunächst auf einen Server geladen werden und nicht klar sei, ob diese dort gespeichert würden.

Wie die KI von FaceApp glaubt, dass Kanzler Kurz nach ein paar Jahren ausschaut ... pic.twitter.com/sq6FmGsHaL — Christian Znopp (@CZnopp) April 25, 2018

