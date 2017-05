Das steirische Bahntechnikunternehmen TecSol GmbH ist insolvent. Die Passiva belaufen sich auf rund 3 Millionen Euro.

Die TecSol GmbH ist insolvent. Das berichtet der KSV1870 in einer Aussendung am Donnerstag. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ist am Landesgericht Graz eröffnet worden.

Das Bahntechnikunternehmen aus der Steiermark war im Bereich Mechatronik und Elektroanlagenbau tätig. Neben der Planung, dem Bau und der Programmierung von Steuerungs- und Antriebssystemen für Schienenfahrzeuge, der elektrotechnischen Ausrüstung für Waggons, der Planung und Errichtung von Eisenbahn-Infrastrukturtechnik (Lichtsignalanlagen, Sicherungssysteme) werden vorwiegend Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Eisenbahnlokomotiven durchgeführt.

Rund 3 Millionen Euro Schulden

Von der Insolvenz sind 16 Dienstnehmer und rund 97 Gläubiger betroffen. Den 3.352.200 Euro Passiva, stehen 352.300 Euro an Aktiva gegenüber.

Grund für die Pleite sollen Verzögerungen im Rahmen von Aufträgen sein. So mussten infolge verspätet erbrachter Leistungen durch Partner nicht unerhebliche Pönalzahlungen geleistet werden bzw. blieb eine Auftragserteilung eines ausländischen Unternehmens, für welches die Schuldnerin

bereits in Vorleistung getreten ist, letztendlich aus.

Es besteht die Absicht das schuldnerische Unternehmen fortzuführen und ist als Restrukturierungsmaßnahme die Schließung von Teilbetrieben geplant.