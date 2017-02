Für das ORF-Publikum werden Mirjam Weichselbraun, Barbara Rett und Alfons Haider im Rahmen des Opernballs wieder Prominente zum Interview bitten. Dabei führen die Moderatorinnen in Roben österreichischer Designer durch den Ballabend, und auch Alfons Haiders Frack ist made in Austria.

Mirjam Weichselbrauns rote Robe wurde, wie auch schon im Vorjahr, vom Wiener Couturier Juergen Christian Hoerl in Absprache mit der Moderatorin und der ORF-Kostümbildnerin Mareike Gross kreiert. Es entstand laut einer Aussendung ein "mondänes, figurbetontes Kleid, gefertigt aus Mailänder Crepe, mit aufwendig eingearbeiteter Korsage". Das maßgefertigte Einzelstück "besticht durch Schlichtheit und Klarheit in der Form sowie den schulterfreien Schnitt". Dazu passend trägt Weichselbraun das "Masterpiece"-Collier aus Weißgold und Diamanten von Juwelier Wagner.

© APA/ORF/APA/ORF/Thomas Ramstorfer

"Ich wusste, dass ich auf jeden Fall wieder ein Kleid von Juergen Christian Hoerl tragen möchte, da er jede Frau individuell sieht und merkt, in welcher Kleidung man sich wohl und auch schön fühlt", lobte Weichselbraun die Arbeit des Designers. "Bei mir kommt noch der Faktor dazu, dass es ja auch 'Arbeitskleidung' ist. Es muss also unkompliziert sein und ich muss mich darin bewegen können. Meine einzige Vorgabe war die Farbe Rot, alles andere habe ich dem Designer überlassen und er hat mich, wie immer, nicht enttäuscht."

Eisblaues Abendkleid für Barbara Rett

Barbara Rett wird heuer in einem eisblauen, bodenlangen Abendkleid tragen. Das mit Perlen und Pailletten bestickte Kleid aus dem Maßatelier "Dance-Design" wirke "elegant durch seinen schlichten Stil". Auch Retts Schmuck wird von Juwelier Wagner zur Verfügung gestellt. Alfons Haider moderiert in einem Frack der Wiener Firma Frack & Co.