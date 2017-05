Von der Sache mit den gelben Zetteln im Postkasterl bis hin zu den schönsten Seiten eines Wachau-Wochenendes - das Leben in Österreich birgt so einige Besonderheiten, die wohl nur wir Österreicher selbst verstehen können. Die Macher von "Wien in leiwanden Grafiken" haben diesen speziellen Situationen, Gefühlen und Lebensarten nun ein eigenes Buch gewidmet. Prädikat: äußerst amüsant! Aber sehen Sie doch selbst...

1. Eines der größten Ärgernisse

© Österreich in leiwanden Grafiken / Holzbaum Verlag





2. Sport ist Mord

3. Das heißt doch "Die Trapp-Familie!"

4. Das geht auch gratis

5. Auf der Alm, da gibt's ka Sünd!

6. Die schönsten Seiten der Wachau

7. So blau wie die Donau

8. Fleischverweigerer

9. Da hilft auch keine Therapie

10. Hosch mi?

Noch mehr Grafiken finden Sie in "Österreich in leiwanden Grafiken" (Clemens & Katja Ettenauer), erschienen im Holzbaumverlag, € 10,-

Wir verlosen 3 Exemplare von "Österreich in leiwanden Grafiken"!