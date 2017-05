Millionen-Pleite einer Reisebürokette: Die World of Travel Reisebüro GmbH hat rund 3,2 Millionen Euro Schulden angehäuft.

Die World of Travel Reisebüro GmbH ist insolvent. Über das Vermögen wurde am Mittwoch, den 31. Mai, am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das berichtet der KSV1870 in einer Aussendung.

Von der Insolvenz sind 46 Dienstnehmer und rund 37 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 3,2 Millionen Euro.

Laut Auskunft der Schuldnerin sind die Insolvenzursachen auf die hohen Investitionskosten im Zusammenhang mit der Erweiterung des Geschäftsbetriebes und der Erschließung neuer Geschäftsfelder, die nicht im Kernbereich der Schuldnerin lagen, zurückzuführen.

Terroranschläge und Buchungsrückgänge

Weiters waren massive Umsatzeinbußen aufgrund der politischen Lage in der Türkei sowie Terroranschlägen in beliebten europäischen und außereuropäischen Reisedestinationen, insbesondere Ägypten, zu verzeichnen.

Die Fortführung des Unternehmens wird angestrebt, Restrukturierungsmaßnahmen wurden bereits vorbereitet und werden sämtliche noch zu setzende Maßnahmen mit dem Insolvenzverwalter zu akkordieren sein. Das Unternehmen bietet allen unbesicherten Insolvenzgläubigern eine Sanierungsplanquote von 20%, zahlbar zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplanes, an.