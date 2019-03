News bewegt! Auf der Messe erwartet Sie ein vielfältiges Rahmenprogramm für Jung und Alt, mit zahlreichen Vorträgen, Kursen und Möglichkeiten vor Ort, die zur aktiven Mitarbeit einladen. Plus: Nutzen Sie auch die Gelegenheit für einen kostenlosen RückenCheck im UNIQA Gesundheitstruck oder lassen Sie Ihre Kinder Bubble Soccer auf dem Feld ausprobieren!

THEMEN:

Samstag (23. März 2019)

Vortragsraum

© News

10:15 - 11:00 Uhr Dr. Susanne Skriboth-Schandl (Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutin): Internetsucht bei Kindern und Jugendlichen





© News

11:15 - 12:00 Uhr Robert Alcazane: Vortrag zur Hellsichtigkeit "Wissen - Ahnung - Erfahrung! Ein bunter Vortrag mit interaktiven Beispielen aus der Handlinienanalyse"





© Veggiemarkt

12:15 - 13:00 Uhr Veggiemarkt: Gesund durch den Tag





© News

13:15 - 13:45 Uhr Frau Dr. Wernisch (Ärztin für Allgemeinmedizin, Ernährungs- und Kurmedizin, Akupunktur und Homöopathie): „Mit ausgewogener Ernährung und Akupunktur zur inneren Balance und äußere Strahlkraft - ein interaktiver Vortrag mit Anleitung zur Selbsthilfe - Buchempfehlung: Neuerscheinung "Ich bin kostbar"

© News

14:00 - 14:45 Uhr Schülke & Mayr mit Octenisept: Vortrag: "Ihr Schutzschild für die geplante Operation"





© News

15:00 - 15:45 Uhr Jenifer Frank Schagerl (ORF Moderatorin für Vegane Gesellschaft): Buchvorstellung "Wildkräuter Outdoorküche"





© Georg Schiessler

16:00 - 16:45 Uhr Alpenverein Österreich: Sicherheit beim Bergsteigen





© Jeff Mangione

17:00 - 17:30 Uhr Univ. Prof. Dr. Michael Stierer (Facharzt für Thoraxchirurgie): Brustkrebsvorsorge – heute

Activraum

© News

10:15 - 11:00 Uhr Get fit Club: Fit am Morgen - dein Start in einen bewegten Tag





© News

11:15 - 12:00 Uhr Evelyn Vysher: Yoga im Alltag





© News

12:15 - 12:45 Uhr Allgemeiner Sportverband (ASVÖ): Kids In Motion





© News

13:00 - 13:45 Uhr Alive656: Stark im Leben - Kraft und Beweglichkeit im Alltag





© News

14:00 - 14:45 Uhr Sheila Falk: Acro Yoga





© News

15:00 - 15:45 Uhr Femme Fitness: Cardio & Dancetraining





© News

16:00 - 16:45 Uhr Hoop Your Body: Hulahoop Training für alle Altersgruppen





17:00 - 18:00 Uhr Wiener Basketball Verband: Autogrammstunde

Sonntag (24. März 2019)

Vortragsraum

© Herz bewegt

10:15 - 11:00 Uhr Herz bewegt, Herr Mag. Witschnig und Frau Mag. Monika Sacher: Tour de Herz - Sei dabei!





© News

11:15 - 12:00 Uhr Robert Alcazane: Vortrag zur Hellsichtigkeit "Wissen - Ahnung - Erfahrung! Ein bunter Vortrag mit interaktiven Beispielen aus der Handlinienanalyse"





© News

12:15 - 13.00 Uhr Ernährungsberaterin Sophia Köpruner: Vortrag zur Gesunden Ernährung





© News

13:15 - 14:00 Uhr Thomas Brezina: Stellt sein neues Buch vor: "Die Freude Notfall Apotheke"





© News

14:15 - 15:00 Uhr Schülke & Mayr mit Octenisept: Vortrag "Ihr Schutzchild für die geplante Operation"





14:30 - 15:00 Uhr Wiener Basketball Verband: Autogrammstunde am Stand vor Ort





© News

15:15 - 16:00 Uhr Dr. Kurt Schmidinger für vegane Gesellschaft: "Vegan und Gesundheit - Was ist gesünder? Viel Fleisch, wenig Fleisch oder gar kein Fleisch?"





© News

16:00 - 16:45 Uhr Mag. pharm. Claudia Dungl MSc.: Gute Gesundheit – fit und vital durch ein bewegtes Leben (Nutzen Sie die drei Säulen der Gesundheit „Ernährung, Bewegung und mentale Ausgeglichenheit“ und schenken Sie sich mit der Kunst der kleinen Schritte mehr Lebensqualität!)

© Werner Harrer

17:00 - 17:30 Uhr Doz. Dr. Patrick Weninger (Facharzt für Unfallchirurgie): Schnell fit werden nach Kreuzbandverletzung

Activraum

© Alpenverein

10:30 - 11:00 Uhr Alpenverein: Seil und Klettertechniken





© bemaxx

11:15 - 12:00 Uhr bemaxx & Shaped by IB: Shaped by IB Workout powered by bemaxx Fitness





© News

12:15 - 13:00 Uhr Evelyn Vysher: Yoga im Alltag





© News

13:15 - 13:45 Uhr Alive656: Stark im Leben - Kraft und Beweglichkeit im Alltag





© Alpenverein

14:00 - 14:45 Uhr Alpenverein: Seil und Klettertechniken





© News

15:00 - 15:30 Uhr Hoop Yor Body: Hula hoop Training für alle Altersgruppen





© News

15:45 - 16:15 Uhr Allgemeiner Sportverband (ASVÖ): Kids In Motion





© Foxdancers

16:30 - 18:00 Uhr Foxdancers Vienna: Dancehall Workshop

© News